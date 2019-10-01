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Пусть потерпят: в детсаде Ковеля детей травят краской

STYLERЖизнь    01.10.2019 - 15:52
Пусть потерпят: в детсаде Ковеля детей травят краской
На Волыни в детском саду травят детей (Коллаж РБК-Украина)

В детском саду поводят ремонтные работы в тех помещениях, где учатся дети

В городе Ковель Волынской области, в детском саду № 5 проводят ремонтные работы и красят пол в тех помещениях, где находятся дети. Возмущенные родители сообщили об инциденте в группе "Ковель-онлайн" в социальной сети Facebook.

В понедельник, 30 сентября, мастера начали красить пол в том помещении детского сада, где находились дети. Малыши надышались краской, так как из-за плохой погоды их не смогли даже вывести на свежий воздух. Как отмечают родители, это не первый случай и ремонт проводится уже давно. Они обращались с просьбами прекратить травить детей, но безуспешно.

"В ДОЗ № 5 постоянно проводятся ремонтные работы во время пребывания в нем деток. Например, сегодня в одной из групп красят пол. В садике стоит вонь. Из-за погодных условий с детьми не могут погулять, поэтому дети закрыты в спальной комнате (куда меньше доходит запах). Завтра снова учебный день и дети снова должны нюхать краску. Городские власти в курсе, так как это именно они направили людей для покраски", - сказано в сообщении.

Пусть потерпят: в детсаде Ковеля детей травят краской

Детский сад № 5 в Ковеле

В комментариях к посту сообщили, что основной ремонт помещений был сделан еще летом, в сейчас вынуждены проводить работы, так как была авария на теплотрассе.

"На данный момент работы там ведутся вынуждено, в связи с аварией на теплотрассе. И чтоб была возможность обогревать помещение детсада, нужно было отремонтировать систему. Это и замена, и заваривание труб, и замена всего пола. Не говорю уже про мелкие сопутствующие работы. Я думаю, что легче потерпеть неудобства один день, чем закрыть детский сад на неделю", - написала Оксана Назарчук.

Однако родители не согласны с такой точкой зрения и переживают за здоровье малышей.

"А дети должны парами краски дышать. "Та пускай потерпят". Абсурд. Закрыть, сделать и тогда пусть учатся дети", - написал Андрей Швайка.

Пусть потерпят: в детсаде Ковеля детей травят краской

Скриншот комментариев

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