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В детсаду Хмельницкого ребенок выпал из окна: воспитатель вину отрицает

Хмельницкий, Пятница 18 сентября 2020 08:46
В детсаду Хмельницкого ребенок выпал из окна: воспитатель вину отрицает
В Хмельницком из окна садика выпал малыш (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Воспитатель детского сада себя виновной не считает

В Хмельницком из окна детского садика выпал двухлетний ребенок. Сейчас малыш находится в больнице, у него тяжелые травмы. Врачи сообщили, что у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа. Об этом сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел 16 сентября в детском саду "Кульбабка". Сейчас врачи наблюдают за ребенком и уточняют диагноз.

"Состояние ребенка средней тяжести, даже между средней тяжестью и тяжелой, но относительно стабильное", — сказал хирург больницы Игорь Бойко.

Отметим, что воспитательница детского сада не дает комментарии, а лишь отмечает, что виновной себя абсолютно не считает. Заведующая сада говорит, что не понимает, как все произошло. Окна в группе были закрыты.

"Я прибежала в группу, как только узнала об этом случае. Сразу вызвала "скорую". Воспитательница мне объяснила, что в то время, как ребенок выпал, она стояла в промежутке между дверью группы и дверью раздевалки, отдавала малыша родителям. Двое родителей, которые забирали детей, говорят, что ребенка никто не толкал. Воспитательница рассказала, что дети всегда были в поле ее зрения. Это была просто какая-то доля секунды. Она отвернулась рассказать родителям об адаптации девочек, и это в секунде случилось", - рассказала заведующая Надежда Хоптова.

По факту травмирования ребенка полиция открыла уголовное производство.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

В Хмельницком из окна выпал ребенок

Как мы ранее сообщали, под Запорожьем медсестра детсада прописала ребенку мазь для котов.

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