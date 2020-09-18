У дитсадку Хмельницького дитина випала з вікна: вихователь провину заперечує

У Хмельницькому з вікна садочку випав малюк (колаж РБК-Україна)

Вихователь дитячого садка не вважає себе винною

У Хмельницькому з вікна дитячого садка випала дворічна дитина. Зараз малюк перебуває в лікарні, у нього важкі травми. Лікарі повідомили, що у нього закрита черепно-мозкова травма та перелом склепіння черепа. Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався 16 вересня в дитячому садку "Кульбабка". Зараз лікарі спостерігають за дитиною і уточнюють діагноз.

"Стан дитини середньої тяжкості, навіть між середньою тяжкістю та тяжкою, але відносно стабільний", — сказав хірург лікарні Ігор Бойко.

Зазначимо, що вихователька дитячого саду не дає коментарі, а лише зазначає, що винною себе не вважає. Завідувачка садка каже, що не розуміє, як все сталося. Вікна в групі були закриті.

"Я прибігла в групу, як тільки дізналася про цей випадок. Одразу викликала "швидку". Вихователька мені пояснила, що в той час, як дитина випала, вона стояла в проміжку між дверима групи і дверима роздягальні, віддавала батькам малюка. Двоє батьків, які забирали дітей, кажуть, що дитину ніхто не штовхав. Вихователька розповіла, що діти завжди були в полі її зору. Це була просто якась частка секунди. Вона відвернулася розповісти батькам про адаптації дівчаток, і це в секунді сталося", - розповіла завідувачка Надія Хоптова.

За фактом травмування дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

У Хмельницькому з вікна випала дитина

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