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Под Запорожьем медсестра детсада прописала ребенку мазь для котов: последствия лечили долго

Мелитополь, Воскресенье 13 сентября 2020 18:54
Под Запорожьем медсестра детсада прописала ребенку мазь для котов: последствия лечили долго
Ребенок в детсаду (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Медсестра посоветовала родителям лечить ребенка мазью для кошек

В Мелитополе Запорожской области в детском саду №39 "Чебурашка" медсестра посоветовала родителям ребенка пролечить малыша мазью, которая применяется для лечения котов. После такого "лечения" родителям пришлось полгода избавляться от последствий.

Все началось с того, что женщину вызвали в детский сад и показали пятнышко на ребенке. Маме сказали, что это лишай, но малыша нельзя вести в больницу, потому что потом сад закроют на 2 месяца на карантин. Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Женщина заявила о том, что подобные пятнышки есть и на руках, и на попе у ребенка, и что это просто аллергия. Но ей сказали, что это лишай и надо купить в ветеринарной аптеке мазь для котов "Ям" и помазать пятнышки. После этого проблема должна решится.

Женщина была на последних месяцах беременности, и не хотела нервничать. Поэтому она сделала все, что ей сказали в детском саду. Мазью она мазала ребенка на протяжении выходных. Но результат ее поверг в шок. Кожа ребенка слезла в несколько слоев.

Под Запорожьем медсестра детсада прописала ребенку мазь для котов: последствия лечили долго

Ребенок после мази для котов (фото: ria-m.tv)

После этого женщина отправилась с ребенком к дерматологу, там его направили на анализы и соскоб. В итоге ребенку полгода лечили последствия применения мази для котов. В детском саду просто принесли извинения.

Напомним, в детсаде Мариуполя воспитатель издевалась над детьми.

Ранее в Запорожье воспитатель публично унизила ребенка и не пустила в туалет.

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