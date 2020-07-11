Дети и жаркая погода: врач-педиатр назвала главную опасность

Врач назвала симптомы перегрева у детей (Коллаж РБК-Украина)

Врач перечислила симптомы теплового удара у маленьких детей

Жаркая погода очень опасна для малышей. Они быстро перегреваются и их самочувствие начинает ухудшаться. Определить, что именно с ребенком не так очень сложно, так как он внезапно становится вялым или капризным. Однако это может свидетельствовать о том, что у ребенка тепловой удар.

В жару у маленьких детей нарушается мозговое кровообращение и может повыситься внутричерепное давление. Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Галина Ермолова объяснила, почему для малышей так опасна жара и как уберечь его от тяжелых последствий. Об этом пишет издание "Факты".

"Маленькие дети пьют мало воды. Центр жажды в головном мозге еще полностью не сформирован, поэтому они не испытывают жажды. Мама должна предлагать ребенку попить. Воду, компот или разведенный сок, причем в безопасной стеклянной бутылке. В жару голову ребенка лучше прикрыть панамкой, а не кепкой или косынкой. Важно, чтобы между донышком головного убора и макушкой была воздушная прослойка примерно 2,5—3 сантиметра. Это убережет головной мозг от перегрева", - рассказала врач.

Она объяснила, что у детей потовые железы не покрываются в жару испариной и есть другие способы, чтобы определить перегрев:

Учащенное сердцебиение.

Нарушение дыхания, может напоминать всхлипы.

Волосы становятся влажными.

Специалист добавила, что ношение маски может усиливать тепловое воздействие.

"Малыш дышит теплым и влажным воздухом. А маска, изготовленная из синтетической ткани, еще и электризуется, что усиливает спазм капилляров. Это приводит к увеличению отечности слизистой рта и носа. Суживаются дыхательные пути, уменьшается глубина дыхания, а значит, организм усваивает меньше кислорода. Японские педиатры выступают против масок у малышей до двух лет. Доказано, что это увеличивает риск теплового удара и нагрузку на сердце", - объяснила педиатр.

Она порекомендовала при подозрении на перегревание напоить ребенка водой, помахать на него газеткой или салфеткой, чтобы его обдуло прохладным воздухом, обтереть водой руки, ноги, шею. Голову малыша нужно опустить вниз. Если состояние ребенка не улучшается, то стоит вызвать медиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский назвал симптомы, которые свидетельствуют об опасности для ребенка.

А также рассказывали о том, что врачи дали рекомендации о том, как пережить резкие перепады погоды.