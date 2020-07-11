Діти і спекотна погода: лікар-педіатр назвала головну небезпеку

Лікар назвала симптоми перегріву у дітей (Колаж РБК-Україна)

Лікар перерахувала симптоми теплового удару у маленьких дітей

Спекотна погода дуже небезпечна для малюків. Вони швидко перегріваються і їх самопочуття починає погіршуватися. Визначити, що саме з дитиною не так дуже складно, оскільки вона раптово стає млявою або примхливою. Однак це може свідчити про те, що у дитини тепловий удар.

У спеку у маленьких дітей порушується мозковий кровообіг і може підвищитися внутрішньочерепний тиск. Лікар-педіатр, кандидат медичних наук Галина Єрмолова пояснила, чому для малюків так небезпечна спека і як вберегти її від важких наслідків. Про це пише видання "Факти".

"Маленькі діти п'ють мало води. Центр спраги в головному мозку ще повністю не сформований, тому вони не відчувають спраги. Мама повинна пропонувати дитині попити. Воду, компот або розведений сік, причому в безпечній скляній пляшці. У спеку голову дитини краще прикрити панамкою, а не кепкою або косинкою. Важливо, щоб між денцем головного убору і верхівкою був повітряний прошарок приблизно 2,5—3 сантиметри. Це вбереже головний мозок від перегріву", - розповіла лікар.

Вона пояснила, що у дітей потові залози не покриваються в спеку потом і є інші способи, щоб визначити перегрів:

Прискорене серцебиття.

Порушення дихання, може нагадувати схлипи.

Волосся стають вологими.

Фахівець додала, що носіння маски може посилювати тепловий вплив.

"Малюк дихає теплим і вологим повітрям. А маска, виготовлена з синтетичної тканини, ще й електризується, що посилює спазм капілярів. Це призводить до збільшення набряклості слизової рота і носа. Дихальні шляхи звужуються, зменшується глибина дихання, а значить, організм засвоює менше кисню. Японські педіатри виступають проти масок у малюків до двох років. Доведено, що це збільшує ризик теплового удару і навантаження на серце", - пояснила педіатр.

Вона порекомендувала при підозрі на перегрівання напоїти дитину водою, помахати на неї газеткою або серветкою, щоб його обдуло прохолодним повітрям, обтерти водою руки, ноги, шию. Голову малюка потрібно опустити вниз. Якщо стан дитини не поліпшується, то варто викликати медиків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський назвав симптоми, які свідчать про небезпеку для дитини.

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