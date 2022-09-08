Дети, внуки и правнуки Елизаветы II: кто они - самые родные люди королевы

На 97-м году жизни умерла королева Великобритании Елизавета II Ее самочувствие ухудшилось сегодня, 8 сентября. До самой смерти королева исполняла обязанности монарха Великобритании и королевств Содружества.
Сколько у Елизаветы II есть детей, внуков и правнуков - читайте в материале Styler.
В 1947 году в 21 год Елизавета вышла замуж за 26-летнего Филиппа Маунтбеттена - принца греческого и датского.
Королевский брак стал самым продолжительным в мировой истории - супруги прожили вместе 73 года. Филипп умер 9 апреля 2021 года, не дожив 2 месяца до своего 100-летнего юбилея.
У Елизаветы и Филиппа родилось 4 детей, а также есть 8 внуков и 12 правнуков.
Отметим, что еще до вступления на трон в 1948 году Елизавета II родила принца Чарльза. Сейчас принцу Уэльскому, наследнику британского престола, 73 года. Во второй раз он женился на Камилле, герцогине Корнуолльской. Первая жена - принцесса Диана.
Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская (instagram.com/clarencehouse)
В 1950-м Елизавета родила принцессу Анну. Королевской принцессе сейчас 72 года.
Анна во второй раз вышла замуж за Тима Лоренса. Первым мужем бил Марк Филлипс.
Через десять лет королевские супруги обзавелась еще двумя детьми - сыновьями Эдвардом и Эндрю.
Принцу Эндрю, герцогу Йоркскому, 62 года. Разведен с Сарой Фергюссон
Принц Эндрю (wikipedia)
Принцу Эдварду, графу Вессекскому, 58 лет. Сейчас в браке с Софи, графиней Вессекською.
Питер Филлипс - первый и единственный сын принцессы Анны. Сейчас ему 44 года.
Питер Филлипс (фото: reuters)
Дочь принцессы Анны - 71-летняя Зара Тиндалл.
Зара Тиндалл с мужем Майком Тиндаллом (instagram.com/clarencehouse)
Сын принца Чарльза - принц Уильям, герцог Кембриджский. Сейчас ему 39 лет. Женат на Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской.
Сын принца Чарльза - принц Гарри, герцог Сассекский. Женат на Меган Маркл, герцогине Сассекской.
Принц Гарри с женой (GettyImages)
Дочь Эндрю - принцесса Беатрис Йоркская. Сейчас ей 33 года. Замужем она за Эдоардо Мапелли Моцци.
Дочь принца Эндрю - принцесса Евгения Йоркская, 32 года. Замужем за Джеком Бруксбенком.
Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения (фото: twitter.com/RoyalFamily)
Дочь принца Эдварда - 18-летняя леди Луиза Виндзор.
Единственный сын принца Эдварда - Джеймс Виндзор. Сейчас ему 14 лет.
Джеймс Виндзор (instagram.com/clarencehouse)
Дочери Питера Филлипса - 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла Филлипс.
Питер Филлипс с дочерьми (instagram.com/clarencehouse)
Дочь Зары Тиндалл - 8-летняя Миа и 4-летняя Лена Тиндалл. Также есть сын - 1-летний Лукас Тиндалл.
Миа Тиндалл (instagram.com/clarencehouse)
Сыновья принца Уильяма - 8-летний принц Джордж и 4-летний принц Луи. Дочь- 6-летняя принцесса Шарлотта.
Принцесса Шарлотта (instagram.com/clarencehouse)
Сын принца Гарри - 3-летний Арчи Маунтбеттен Виндзор. Также есть дочь - Лилли Маунтбеттен Виндзор.
Сын принцессы Евгении - 1-летний Огаст Бруксбенк.
Одна дочь принцессы Беатрис - Сиенна Мапелли Моцци.
Ранее мы публиковали последнее фото Елизаветы II, на котором она улыбается.
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