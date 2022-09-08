Діти, онуки та правнуки Єлизавети ІІ: хто вони - найрідніші люди королеви

Діти

У 1947 році в 21 рік Єлизавета вийшла заміж 26-річного Філіпа Маунтбеттена - принца грецького і данського.

Королівський шлюб став найтривалішим у світовій історії - подружжя прожило разом 73 роки. Філіп помер 9 квітня 2021 року, не доживши 2 місяці до свого 100-річного ювілею.

У Єлизавети і Філіпа народилося 4 дітей, а також є 8 онуків і 12 правнуків.

Зазначимо, що ще до вступу на трон в 1948 році Єлизавета ІІ народила принца Чарльза. Зараз принцу Уельському, спадкоємецю британського престолу, 73 роки. Вдруге він одружився із Каміллою, герцогиною Корнуолльською.Перша дружина - принцеса Діана.

Принц Уельський і герцогиня Корнуольська (instagram.com/clarencehouse)

В 1950-му Єлизавета народила принцесу Анну. Королівській принцесі зараз 72 роки.

Анна вдруге вийшла заміж за Тіма Лоренса. Першим чоловіком був Марк Філліпс.

Принцеса Анна (instagram.com/clarencehouse)

Через десять років королівське подружжя обзавелося ще двома дітьми - синами Едвардом і Ендрю.

Принцу Ендрю, герцогу Йоркському, 62 роки. Розлучений із Сарою Фергюссон

Принц Ендрю (wikipedia)

Принцу Едварду, графу Вессекському, 58 років. Зараз у шлюбі із Софі, графинею Вессекською.

Принц Едвард та Софі (фото: reuters)

Онуки

Пітер Філліпс - перший та єдиний син принцеси Анни. Зараз йому 44 роки.

Пітер Філліпс (фото: reuters)

Донька принцеси Анни - 71-річна Зара Тіндалл.

Зара Тіндалл з чоловіком Майком Тіндаллом (instagram.com/clarencehouse)

Син принца Чарльза - принц Вільям, герцог Кембриджський. Зараз йому 39 років. Одружений із Кейт Міддлтон, герцогинею Кембриджською.

Принц Вільм з дружиною (gettyimages)

Син принца Чарльза - принц Гаррі, герцог Сассекський. Одружений із Меган Маркл, герцогинею Сассекською.

Принц Гаррі з дружиною (GettyImages)

Донька Ендрю - принцеса Беатріс Йоркська. Зараз їй 33 роки. Одружена вона з Едоардо Мапеллі Моцці.

Принцеса Беатріс Йоркська з чоловіком (GettyImages)

Донька принца Ендрю - принцеса Євгенія Йоркська, 32 роки. Одружена з Джеком Бруксбенком.

Джек Бруксбенк і принцеса Євгенія (фото: twitter.com/RoyalFamily)

Дочка принца Едварда - 18-річна леді Луїза Віндзор.

Луїза Віндзор (фото: reuters)

Єдиний син принца Едварда - Джеймс Віндзор. Зараз йому 14 років.

Джеймс Віндзор (instagram.com/clarencehouse)

Правнуки

Доньки Пітера Філліпса - 10-річна Саванна та 9-річна Айла Філліпс.

Пітер Філліпс з доньками (instagram.com/clarencehouse)

Дочка Зари Тіндалл - 8-річна Міа та 4-річна Лена Тіндалл. Також є син - 1-річний Лукас Тіндалл.

Міа Тіндалл (instagram.com/clarencehouse)

Сини принца Вільяма - 8-річний принц Джордж та 4-річний принц Луї. Донька - 6-річна принцеса Шарлотта.

Принцеса Шарлотта (instagram.com/clarencehouse)

Син принца Гаррі - 3-річний Арчі Маунтбеттен Віндзор. Також є донька - Ліллі Маунтбеттен Віндзор.

Син принцеси Євгенії - 1-річний Огаст Бруксбенк.

Одна донька принцеси Беатріс - Сієнна Мапеллі Моцці.