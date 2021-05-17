Дети просили еду через форточку: скандал в Одессе получил продолжение
В Приморском районе Одессы обнаружили троих детей, которые находились в ужасном состоянии. Родители закрыли малышей в доме одних, без еды и воды. Дети начали просить о помощи прохожих через форточку.
Как рассказали в сюжете ТСН, социальные службы ничего не знали об этой семье. Однако родителям готовы дать шанс исправиться.
Голодный ребенок начал просить о помощи соседей
Состояние спасенных детей повергло в шок медиков, которые их осматривали. Средняя девочка голодная, обессиленная и вся в синяках. Ее младший брат выглядит не лучше. О голодных детях в полицию сообщили соседи, у которых малыши начали просить о помощи через форточку.
Семья живет на Молдаванке в Одессе и в тот день родители ушли в гости, а с собой взяли только среднюю девочку. Старшую 6-летнюю дочь и младшего сына, которому чуть больше года, они просто закрыли дома.
Шестилетняя девочка начала стучать к соседям и жаловаться, что ей плохо от голода. Рассказала, что в доме есть только черный хлеб с плесенью. Соседи немедленно вызвали полицию и им пришлось добираться в закрытый дом через окно у соседей. Обстановка в доме действительно была ужасная.
В соцслужбе об этой семье никогда не слышали
Горе-родителей полиция встретила по дороге в больницу, куда везли обессиленных малышей. Оказалось, что они оба нигде не работают, злоупотребляют алкоголем. Единственный доход – пособие на детей.
За все годы никто из соседей не уведомил о ситуации социальные службы и в этом доме полиция ни разу не была.
"Мы вчера впервые узнали об этой семье и об этих детях. Мы немедленно подаем документы об отобрании, а родителям уже придется доказывать, что они готовы изменить свой образ жизни", - подчеркнула директор департамента Юлия Никандрова.
На родителей составили два протокола – за домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей. Детей сразу забирать не будут – дадут родителям шанс исправиться.
Старшая девочка находится в детской больнице и у нее диагностированы психологические травмы. Младших детей на время обследования и лечения поместят в детский дом.
В Одессе голодные дети просили о помощи у соседей через форточку
Напомним, ранее мы писали о том, что жителей Одессы шокировала "обдолбанная" девушка с младенцем.