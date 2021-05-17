Дети просили еду через форточку: скандал в Одессе получил продолжение

В Приморском районе Одессы обнаружили троих детей, которые находились в ужасном состоянии . Родители закрыли малышей в доме одних, без еды и воды. Дети начали просить о помощи прохожих через форточку.

Как рассказали в сюжете ТСН , социальные службы ничего не знали об этой семье. Однако родителям готовы дать шанс исправиться.

Голодный ребенок начал просить о помощи соседей

Состояние спасенных детей повергло в шок медиков, которые их осматривали. Средняя девочка голодная, обессиленная и вся в синяках. Ее младший брат выглядит не лучше. О голодных детях в полицию сообщили соседи, у которых малыши начали просить о помощи через форточку.

Семья живет на Молдаванке в Одессе и в тот день родители ушли в гости, а с собой взяли только среднюю девочку. Старшую 6-летнюю дочь и младшего сына, которому чуть больше года, они просто закрыли дома.

Шестилетняя девочка начала стучать к соседям и жаловаться, что ей плохо от голода. Рассказала, что в доме есть только черный хлеб с плесенью. Соседи немедленно вызвали полицию и им пришлось добираться в закрытый дом через окно у соседей. Обстановка в доме действительно была ужасная.

В соцслужбе об этой семье никогда не слышали

Горе-родителей полиция встретила по дороге в больницу, куда везли обессиленных малышей. Оказалось, что они оба нигде не работают, злоупотребляют алкоголем. Единственный доход – пособие на детей.

За все годы никто из соседей не уведомил о ситуации социальные службы и в этом доме полиция ни разу не была.

"Мы вчера впервые узнали об этой семье и об этих детях. Мы немедленно подаем документы об отобрании, а родителям уже придется доказывать, что они готовы изменить свой образ жизни", - подчеркнула директор департамента Юлия Никандрова.

На родителей составили два протокола – за домашнее насилие и невыполнение родительских обязанностей. Детей сразу забирать не будут – дадут родителям шанс исправиться.

Старшая девочка находится в детской больнице и у нее диагностированы психологические травмы. Младших детей на время обследования и лечения поместят в детский дом.

В Одессе голодные дети просили о помощи у соседей через форточку