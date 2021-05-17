Діти просили їжу через кватирку: скандал в Одесі отримав продовження

В Приморському районі Одеси виявили трьох дітей, які перебували в жахливому стані . Батьки закрили малюків в будинку одних, без їжі та води. Діти почали просити про допомогу перехожих через кватирку.

Як розповіли в сюжеті ТСН , соціальні служби нічого не знали про цю сім'ю. Однак батькам готові дати шанс виправитися.

Голодна дитина почала просити про допомогу сусідів

Стан врятованих дітей шокував медиків, які їх оглядали. Середня дівчинка голодна, знесилена і вся в синцях. Її молодший брат виглядає не краще. Про голодних дітей в поліцію повідомили сусіди, у яких малюки почали просити про допомогу через кватирку.

Сім'я живе на Молдаванці в Одесі й в той день батьки пішли в гості, а з собою взяли тільки середню дівчинку. Старшу 6-річну дочку і молодшого сина, якому трохи більше рочку, вони просто закрили вдома.

Шестирічна дівчинка почала стукати до сусідів і скаржитися, що їй погано від голоду. Розповіла, що в будинку є тільки чорний хліб з цвіллю. Сусіди негайно викликали поліцію і їм довелося добиратися в закритий будинок через вікно у сусідів. Обстановка в будинку дійсно була жахлива.

У соцслужбі про цю сім'ю ніколи не чули

Горе-батьків поліція зустріла по дорозі в лікарню, куди везли знесилених малюків. Виявилося, що вони обидва ніде не працюють, зловживають алкоголем. Єдиний дохід - допомога на дітей.

За всі роки ніхто з сусідів не повідомив про ситуацію соціальні служби й в цьому будинку поліція жодного разу не була.

"Ми вчора вперше дізналися про цю сім'ю і про цих дітей. Ми негайно подаємо документи про відібрання, а батькам вже доведеться доводити, що вони готові змінити свій спосіб життя", - підкреслила директор департаменту Юлія Нікандрова.

На батьків склали два протоколи - за домашнє насильство і невиконання батьківських обов'язків. Дітей відразу забирати не будуть-дадуть батькам шанс виправитися.

Старша дівчинка знаходиться в дитячій лікарні й у неї діагностовано психологічні травми. Молодших дітей на час обстеження і лікування помістять в дитячий будинок.

В Одесі голодні діти просили про допомогу у сусідів через кватирку