Дети отравились в лагере в Коблево: всплыли ужасные подробности инцидента

Отравление детей в Коблево (Коллаж РБК-Украина)

Дети из лагеря в Коблево сами начали звонить родителям и просить о помощи

В Коблево, Николаевской области, в детском лагере "Салют", жертвами сильного пищевого отравления стали почти 40 детей, которые приехали на отдых из Каменец-Подольского.

Дети пожаловались на расстройство пищеварения после обеда в столовой лагеря. Однако вместо того, чтобы сразу обратиться за квалифицированной медицинской помощью, администрация в течении нескольких дней лечила детей самостоятельно.

Дети начали звонить родителям и тогда в лагере разразился настоящий скандал. 16 детей госпитализировали – у них была высокая температура, тошнота, расстройство пищеварения и боли в животе. Они рассказали, что пострадавших было намного больше, но в лагере этот факт попытались скрыть.

Кроме того, отдыхающие рассказали, что на обед им давали диетический суп, в котором плавала почерневшая картошка. Им также выдали йогурты – серого цвета, с комочками и горький на вкус.

Дети из лагеря в Коблево отправились в больницу с жутким отравлением (Скриншот)

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Администрации лагеря и повару грозит штраф до ста необлагаемых минимумов или арест сроком на шесть месяцев. Также они могут угодить в тюрьму на три года.

Лагерь "Салют" на данный момент закрыли, а детей родители забрали домой. Выяснилось, что этот лагерь – частный и его владельцы выиграли тендер на оздоровление детей в 2019 году.

Дети рассказали, что на стенах помещений – грибок, унитазы в туалетах плохо закреплены, горячая вода отсутствует и на стенах осыпается штукатурка. Разрешение на прием детей дали только на два этажа, но администрация набрала отдыхающих на все пять этажей турбазы.

Директор лагеря "Салют" Елена Поклад сказала, что едой из столовой они отравиться не могли, так как весь персонал питается в той же столовой, но ни у кого больше не было симптомов отравления не было. А вот проверяющие с ней не согласны – они обнаружили многочисленные нарушения не только в помещениях, где жили дети, но и в пищеблоке.

В Коблево отравились дети в лагере - подробности (YouTube/ТСН)

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