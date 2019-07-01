В Николаевской области массово отравились дети

Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

У детей была выявлена кишечная инфекция

В Николаевской области в загородном детском заведении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления охраны здоровья Николаевской областной государственной администрации.

Как сообщается, в селе Коблево в лагере "Салют" были выявлены дети, больные кишечной инфекцией и с подозрением на кишечную инфекцию.

"По обращению директора ПДЗОВ "Салют" в Березанскую ЦРБ относительно осмотра детей с подозрением на кишечные заболевания в учреждение направлен врач-инфекционист", - говорится в сообщении.

Все дети были осмотрены медицинскими работниками, а также в заведении работали специалисты Госпродпотребслужбы.

"Обеспечена госпитализация 16 детей в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение Березанской ЦРБ для дообследования и, в случае необходимости, лечения", - говорится в сообщении.

На 2 июля запланирован выезд комиссии управления здравоохранения областной государственной администрации и департамента социальной защиты населения облгосадминистрации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. В инфекционное отделение областного лабораторного центра Министерства здравоохранения госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.

Кроме того, во Львовской области в одном из кафе города Каменка-Бугская произошло массовое отравление. Пострадавшие - жители города в возрасте от 14 до 45 лет. У них медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.