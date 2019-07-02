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Ела копченую рыбу: 11-летняя девочка попала в реанимацию

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 19:12
Ела копченую рыбу: 11-летняя девочка попала в реанимацию
Девочка ела рыбу, купленную в магазине (Коллаж РБК-Украина)

У ребенка подозревают ботулизм

В Кировоградской области 11-летняя девочка попала в реанимацию с симптомами пищевого отравления. Врачи подозревают у ребенка ботулизм. Как сообщается в сюжете ТСН, ребенок вместе с родителями ел копченый хребет лосося и плотву, которую купили в магазине. На утро девочка почувствовала себя очень нехорошо.

Малышку вначале доставили в в районную больницу, а затем отвезли в реанимацию центральной городской больницы Кропивницкого. Ей ввели протиботулиновую сыворотку. У ребенка диагностировано состояние средней тяжести. Остатки рыбы направлены на изучение в местную лабораторию.

Ела копченую рыбу: 11-летняя девочка попала в реанимацию

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Отмечается, что взрослые члены семьи, которые ели рыбу, не заболели и пищевого растройства у них нет.

Напомним, что ботулизм - это болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 ° С через ЗО минут).

Также отметим, что самая частая причина отравления – употребление вяленой, соленой или консервированной рыбы домашнего приготовления, которая была приобретена на стихийном рынке или же просто в подземном переходе.

В 2018 году в Украине от ботулизма умерло восемь человек.

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