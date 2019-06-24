Идеальное лекарство: Комаровской рассказал, как избавить ребенка от диареи

Комаровский рассказал, как лечить диарею у ребенка (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Евгений Комаровский рассказал, что яблочный и виноградный соки помогают в профилактике обезвоживания

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как лечить диарею у ребенка, если он не хочет принимать специальные средства для пероральной регидратации. По мнению педиатра, восстановление водного баланса – основа лечения диареи, потому отнестись нужно к этому этапу со всей ответственностью. Советы родителям Комаровский написал в своем блоге в Instagram.

"При любой диарее (поносе) в основе лечения лежит профилактика обезвоживания. Идеальное лекарство для восполнения потерь жидкости — средства для пероральной регидратации. Этот совет может пригодиться вам в ситуации, когда ребенок категорически отказывается пить приготовленный раствор или когда средства для пероральной регидратации не оказалось в домашней аптечке (или оно закончилось)", - начал доктор.

Евгений Комаровский сакцентировал внимание на том, что в регидратации помогают именно яблочный и виноградный соки натурального происхождения.

"В качестве лечебного раствора для детей старше 8 месяцев может быть использован яблочный или светлый виноградный сок (100% натуральный), разведенный кипяченой водой в пропорции 1:1. Еще раз обращаю внимание: готовое средство для пероральной регидратации всегда лучше, эффективнее, предпочтительнее", - подытожил доктор.

Комаровский рассказал, как лечить диарею у ребенка (скриншот: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Следует напомнить, что ранее Комаровский рассказал, как правильно выбрать зубную щетку.

До этого Комаровский рассказал, как быстро распознать инсульт.