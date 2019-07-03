Діти отруїлися в таборі в Коблево: спливли жахливі подробиці інциденту

Отруєння дітей в Коблево (Колаж РБК-Україна)

Діти з табору в Коблево самі почали дзвонити батькам і просити про допомогу

В Коблево, Миколаївської області, в дитячому таборі "Салют", жертвами сильного харчового отруєння стали майже 40 дітей, які приїхали на відпочинок з Кам'янця-Подільського.

Діти поскаржилися на розлад травлення після обіду в їдальні табору. Однак замість того, щоб негайно звернутись за кваліфікованою медичною допомогою, адміністрація протягом декількох днів лікувала дітей самостійно.

Діти почали дзвонити батькам і тоді в таборі вибухнув справжній скандал. 16 дітей госпіталізовано – у них була висока температура, нудота, розлади травлення, біль у животі. Вони розповіли, що постраждалих було набагато більше, але в таборі цей факт спробували приховати.

Крім того, відпочиваючі розповіли, що на обід їм давали дієтичний суп, в якому плавала почорніла картопля. Їм також видали йогурти – сірого кольору, з грудочками і гіркий на смак.

Діти з табору в Коблево відправилися в лікарню з моторошним отруєнням (Скріншот)

За фактом масового отруєння поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 325 КК україни (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь). Адміністрації табору і кухареві загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів або арешт строком на шість місяців. Також вони можуть потрапити у в'язницю на три роки.

Табір "Салют" на даний момент закрили, а дітей батьки забрали додому. З'ясувалося, що цей табір – приватний і його власники виграли тендер на оздоровлення дітей в 2019 році.

Діти розповіли, що на стінах приміщень – грибок, унітази в туалетах погано закріплені, гаряча вода відсутня і на стінах осипається штукатурка. Дозвіл на прийом дітей дали тільки на два поверхи, але адміністрація набрала відпочиваючих на всі п'ять поверхів турбази.

Директор табору "Салют" Олена Поклад сказала, що їжею з їдальні вони отруїтися не могли, так як весь персонал харчується в тій же їдальні, але ні в кого більше не було симптомів отруєння не було. А ось перевіряльники з нею не згодні – вони виявили численні порушення не тільки в приміщеннях, де жили діти, але і в харчоблоці.

Коблево отруїлися діти у таборі - подробиці (YouTube/ТСН)

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