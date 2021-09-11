Дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно: названы все правила

Правила перевозки детей в Украине регулируются: Постановлением Кабинета министров Украины от 18 февраля 1997 года "Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта" (N 176), Законом Украины "Об автомобильном транспорте" от 6 апреля 2001 года и Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил предоставлению населению услуг по перевозке городским электротранспортом" от 23 декабря 2004 года (N 1735).

Какой транспорт входит в список общественного

Автобусы

Микроавтобусы

Трамваи

Троллейбусы

Маршрутные такси

В постановлении Кабинета министров четко прописано, что дети имеют право ездить в общественном транспорте бесплатно, но только в сопровождении взрослых.

Какие есть нюансы

Согласно закону, один пассажир автобуса имеет право перевозить бесплатно одного ребенка возрастом до 6 лет. Ребенок должен находится у взрослого на коленях и не занимать отдельное сидячее место. В постановлении КМУ №176 указывается, что это правило действует в автобусах, городских и пригородных.

В постановлении КМУ №1735 указывается, что порядок льготной перевозки детей определяется местными властями. В этом же постановлении указывается, что безбилетным проездом считается проезд детей от 7 до 16 лет. То есть, дети до 7 лет в электротранспорте имеют право ездить бесплатно, если городские власти не приняли дополнения по данному вопросу.

Стоит отметить, что во многих городах Украины местные власти установили бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. В большинстве случаев, ученики школы имеют право на бесплатный проезд в электротранспорте и автобусах в период с 1 сентября по 1 июня. Дети обязаны иметь при себе ученический билет.