Діти можуть їздити в громадському транспорті безкоштовно: названі всі правила

Правила перевезення дітей в Україні регулюються Постановою Кабінету міністрів України від 18 лютого 1997 року "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (N 176), Законом України "Про автомобільний транспорт" від 6 квітня 2001 року і Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезення міським електротранспортом" від 23 грудня 2004 року N 1735).

Який транспорт входить в список громадського

Автобус

Мікроавтобус

Трамвай

Тролейбус

Маршрутні таксі

У постанові Кабінету Міністрів чітко прописано, що діти мають право їздити в громадському транспорті безкоштовно, але тільки в супроводі дорослих.

Які є нюанси

Згідно із Законом, один пасажир автобуса має право перевозити безкоштовно одну дитину віком до 6 років. Дитина повинна знаходиться у дорослого на колінах і не займати окреме сидяче місце. У постанові КМУ № 176 вказується, що це правило діє в автобусах, міських і приміських.

У постанові КМУ № 1735 вказується, що порядок пільгового перевезення дітей визначається місцевою владою. У цій же постанові вказується, що безквитковим проїздом вважається проїзд дітей від 7 до 16 років. Тобто, діти до 7 років в електротранспорті мають право їздити безкоштовно, якщо міська влада не прийняла доповнення з даного питання.

Варто відзначити, що в багатьох містах України місцева влада встановила безкоштовний проїзд у громадському транспорті для школярів. У більшості випадків, учні школи мають право на безкоштовний проїзд в електротранспорті та автобусах в період з 1 вересня по 1 червня. Діти зобов'язані мати при собі учнівський квиток.