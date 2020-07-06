Дети должны учиться: эксперты прогнозируют переход на онлайн-обучение

Украинские школы могут осенью перейти на онлайн-обучение в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Чиновники не исключают такой вариант обучения, но все будет зависеть от того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, осенью школы могут снова уйти на дистанционное обучение. Но это произойдет только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине. Сооснователь общественного объединения "Смартосвіта" Иванна Коберник рассказала в эфире телеканала "Украина 24", какие варианты обучения могут быть осенью 2020 года.

"Я бы поставила вопрос так: если из-за эпидемической ситуации школы не смогут открыться, должны ли дети учиться? Мой ответ –да, должны. Соответственно, если нельзя будет вернуться в школы, то есть два варианта", - отметила Коберник и предложила свои варианты дистанционного обучения для школьников.

"Или будут разработаны какие-то планы по социальному дистанцированию — ограничения, дежурства, работа в меньших группах с дополнительной оплатой работы учителей, потому что будет больше смен в школах. Или будет дистанционное обучение. В том числе если власть побоится бороться за дисциплину в школах, объяснять, разрабатывать сложные варианты пребывания детей в школах. Это сложно, но другие страны этим занимаются, чтобы сохранить социализацию", - объяснила эксперт.

Она добавила, что варианты обучения в условиях нынешних реалий нужно продумывать заранее, так как спрогнозировать ситуацию с COVID-19 к сентябрю сейчас никто не сможет.

"Я думаю, ни один министр в мире не знает, как начать обучение 1 сентября, и Украина не исключение. Необходимо, чтобы власть готовилась к этому, а не перекладывала ответственность на учителей или родителей за обучение детей. Форма обучения должна соответствовать эпидемической ситуации. Если она позволит открыть школы, то они должны открыться. Власть должна разработать несколько регламентов для вариантов событий. Если открытие школ будет невозможно, власть должна разрабатывать план уже сейчас: проверить наличие необходимых гаджетов, и так далее. Могут быть выделены средства на переобучение учителей, как эффективно работать в дистанционной форме", - резюмировала Иванна Коберник.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр образования Украины рассказал, какие варианты обучения рассматривают с 1 сентября.