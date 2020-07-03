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Украинцам рассказали, пойдут ли дети в школы 1 сентября

STYLERЖизнь    03.07.2020 - 13:04
Украинцам рассказали, пойдут ли дети в школы 1 сентября
1 сентября в Украине (фото: РБК-Украина)

Премьер Украины рассказал, пойдут ли учиться школьники осенью

Многих родителей волнует вопрос, пойдут ли их дети в школы 1 сентября и не перейдут ли они на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что если ситуация с COVID-19 не ухудшится, то дети пойдут в школы, как обычно.

"Возможность дистанционного образования мы предусматриваем и работаем над этим. Нам нужно, чтобы при обострении эпидемии дети могли обучаться дистанционно. Но это только опция. Никто не отменяет и не собирается отменять классический образовательный процесс", — сказал глава Кабмина на выступлении в Верховной Раде.

Премьер уточнил, что занятия начнутся 1 сентября, но учебный процесс будет проходить только при соблюдении масочного режима, дистанции и дезинфекции помещений.

"При умеренном развитии эпидемии учебный процесс начнется по классике, но с защитой детей и учителей. Три простые вещи: масочный режим, дистанция, дезинфекция. Минобразования работает над этим", — добавил премьер.

Отметим, что в последнее время в сети появилось много информации о том, что 1 сентября дети не пойдут в школы, а учиться будут дистанционно. Многих родителей это взволновало и они даже начали подписывать петицию о несогласии с методом дистанционного обучения.

Также в Раде сообщили, что Украина не готова к дистанционному обучению в условиях пандемии коронавируса. К этому украинские учебные заведения не готовы технологически.

Как мы ранее писали, учебные заведения в Украине не будут переводить на полностью дистанционное обучение.

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Автор: Людмила Жукова

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