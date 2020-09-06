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Детей надо перевести на дистанционное обучение: врач предупредила о вспышке COVID-19

Воскресенье 06 сентября 2020 18:08
Детей надо перевести на дистанционное обучение: врач предупредила о вспышке COVID-19
Коронавирус может стать причиной дистанционного обучения в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине заговорили о дистанционном обучении из-за COVID-19

В Украине коронавирус стал причиной закрытия нескольких школ. Чтобы предотвратить дальнейшее стремительное количество заболевших, всех учеников хотят перевести на дистанционное обучение.

Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире "Право на власть", сообщает 24 канал.

По словам эксперта, в Украине с каждым днем становиться все больше больных коронавирусной инфекцией, и чтобы хоть как-то сократить количество зараженных необходимо принять соответствующие меры.

Голубовская говорит о том, что Украина сейчас находится только в начале второй волны пандемии. Поэтому дети должны продолжать свое обучение из дома.

"Все должны понимать, что сейчас невозможно положить в стационар больного из группы риска. Если этого не будут придерживаться, готовьтесь к тому, что все останутся на домашнем лечении", - отметила врач-инфекционист.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 сентября в Украине 135 894 случая инфицирования COVID-19, за последние сутки - 2 107 новых больных.

Кроме того, 2 сентября Украина заняла второе место в Европе по количеству новых смертей от коронавируса, и четвертое - по количеству новых случаев заболевания.

Напомним, ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказали о том, кому и когда нужно использование масок в школах.

Ранее власти отреагировали на разговор медиков о больном COVID-19, которого отказывались госпитализировать с двухсторонней пневмонией.

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