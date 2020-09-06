Дітей треба перевести на дистанційне навчання: лікар попередила про спалах COVID-19

Коронавірус може стати причиною дистанційного навчання в Україні (колаж: РБК-Україна)

В Україні заговорили про дистанційне навчання через COVID-19

В Україні коронавірус став причиною закриття кількох шкіл. Щоб запобігти подальшій стрімкій кількості хворих, всіх учнів хочуть перевести на дистанційне навчання.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі "Право на владу", повідомляє 24 канал.

За словами експерта, в Україні з кожним днем стає все більше хворих коронавірусною інфекцією, і щоб хоч якось скоротити кількість заражених необхідно вжити відповідні заходи.

Голубовська говорить про те, що Україна нині знаходиться лише на початку другої хвилі пандемії. Тому діти повинні продовжувати своє навчання з дому.

"Всі повинні розуміти, що зараз неможливо покласти у стаціонар хворого з групи ризику. Якщо цього не дотримуватися, готуйтеся до того, що всі залишаться на домашньому лікуванні", - зазначила лікар-інфекціоніст.

Варто зазначити, що станом на 6 вересня в Україні 135 894 випадків інфікування COVID-19, за останню добу - 2 107 нових хворих.

Крім того, 2 вересня Україна посіла друге місце в Європі за кількістю нових смертей від коронавірусу, і четверте - за кількістю нових випадків захворювання.

Нагадаємо, ВООЗ і ЮНІСЕФ розповіли про те, кому і коли потрібно використання масок в школах.

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