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Маска для школьников: специалисты дали точный ответ о методах защиты детей от COVID-19

Воскресенье 06 сентября 2020 11:26
Маска для школьников: специалисты дали точный ответ о методах защиты детей от COVID-19
Маски в школах нужно носить не всем (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

ВОЗ и ЮНИСЕФ рассказали о том, кому и когда нужно использование масок в школах

В Украине стартовал учебный год и тысячи школьников вернулись за парты в условиях пандемии коронавируса. В школах ввели новые правила и ограничения и большинству детей теперь приходится посещать учебные заведения в защитных масках.

Специалисты ВОЗ и ЮНИСЕФ составили список актуальных рекомендаций по поводу использования маски школьниками и дали четкий ответ, сможет ли она защитить ребенка от заражения. Об этом говорится на странице в Facebook.

Рекомендации Минздрава Украины

В официальных рекомендациях Минздрава указано, что "вход в помещения учебных заведений разрешен только при наличии маски или респиратора". При этом указано, что использование маски на уроках не является обязательным.

Рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ

Специалисты международных компаний провели исследования по поводу эффективности использования масок среди детей и выпустили свои рекомендации. Детям до пяти лет маски носить необязательно.

Детям в возрасте от 6 до 11 лет маски нужно носить при учете таких показателях:

  • Интенсивность передачи вируса в регионе
  • Данные по поводу риска передачи вируса в этой возрастной группе
  • Социальные и культурные нормы, которые влияют на взаимодействие и общение, особенно среди детей
  • Способность ребенка использовать маску по назначению
  • Влияние ношения маски на обучение и физическое развитие
  • Особенные обстоятельства и условия (такие, как проживание с пожилыми членами семьи, занятия спортом, сопутствующие заболевания)

Для детей от 12 лет использование масок рекомендовано в регионах с широким распространением COVID-19, при условии, когда дистанционное обучение невозможно.

Также специалисты отмечают, что использование медицинских масок для детей является обязательным, если: у ребенка есть иммунодефицит, муковисцидоз или онкология. Решение нужно принимать совместно с семейным врачом, на основании всех рисков.

Специалисты международных организаций добавили, что использование масок не является первоочередным способом профилактики и имеет смысл только в том случае, если нет возможности обеспечить физическое дистанцирование. Кроме масок в школах необходимо также использовать и другие методы защиты: дистанция между учениками, гигиена рук, респираторный этикет, вентиляция закрытых помещений.

Все методы в комплексе действительно сильно снижают риск заражения COVID-19 и могут сделать посещение школы более безопасным, чем простое ношение маски.

Напомним, ранее мы писали о том, что инфекционист дала печальный прогноз о COVID-19 в Украине.

А также рассказывали о том, что в Минздраве рассказали, сколько школьникам понадобиться защитных масок на один день.

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