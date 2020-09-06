Пускай умирает: власти отреагировали на разговор медиков о больном COVID-19

Лечение коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Власти уже приняли решение по данному инциденту

Недавно в СМИ попала запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. В ходе разговора выяснилось, что таких пациентов в больницы якобы просто не кладут – так как в Киевской области закончились кровати.

Опубликовал детали непубличной беседы медиков журналист Андрей Павловский в своем профиле в Facebook. Разговор состоялся 3 сентября, речь шла о госпитализации пациента с подозрением на COVID-19.

По данным из беседы, у 93-летнего больного – подтвержденная двусторонняя пневмония, но ПЦР-теста на коронавирус пока нет. Сейчас человек чувствует удушье, у него поражены легкие на 70%. При этом он лежит дома и "сходит с ума".

Семейный врач настаивал, что заболевшего надо госпитализировать. Но диспетчер в ответ лишь заявила, что места для "людей с подозрением" в Киевской области закончились, и что с пациентом делать – она не знает.

"Что мне с ним делать? Пусть умирает дома?" – возмущенно спросил врач.

Ему ответили, что "помочь не могут". Ведь пациентов, у которых пневмония, но которые не имеют подтвержденного теста на COVID-19 – в больницы просто не кладут. Пообещали разве попробовать найти больницу, которая возьмет пациента. Но, мол, "не обнадеживайте" его.

Также в ходе диалога между медиками выяснилось, что фельдшеры скорой помощи не имеют экспресс-тестов на коронавирус.

После публикации разговора между медиками, вопрос решили вынести на комитет Верховной Рады. Об этом также сообщил Андрей Павловский.

"Вопрос в повестку своего заседания включит парламентский комитет здоровья нации. По официальным данным Киевской облгосадминистрации, пока около трети коек в больницах региона заполнены. Профильный комитет Рады планирует в понедельник запросить актуальные данные о заполненности больниц не только в столичном регионе, но и других областях", - отметил журналист.

Напомним, что в Украине за сутки подтвердили 2107 новых случаев COVID-19.

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