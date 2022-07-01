Дешевых иномарок не будет: в Украине существенно подорожают авто из ЕС

Автопарки стремительно стареют

По данным Федерального управления автотранспортом ФРН, б/у автомобили в Германии дорожают быстрее, чем новые.

Автопарк в этой стране продолжает стареть и большинство автомобилей на дорогах Германии имеют 5-10 и 10-14 лет. Средний возраст автомобиля теперь составляет 9,8 лет.

Цены на 5-летние автомобили с пробегом в Германии выросли в среднем на 18,5%. На автомобили с 10 годами пробега - на 21%.

Нарушены поставки и появился дефицит

Аналитики считают, что производители автомобилей сейчас уже не в состоянии удовлетворить потребности потребителей. Сейчас ситуация еще больше ухудшилась - из-за дефицита микрочипов и разрывом международной поставки в автомобильном производстве.

Производители авто меняют приоритеты

Многие концерны уходят из сегмента с большим количеством произведенных единиц и низкой маржей и отдают предпочтение моделям, которые дадут большую прибыль.

Средний пробег падает

Еще одним фактором, который влияет на подорожание машин с пробегом - это уменьшение среднего пробега. Если еще год назад он составлял почти 35 тысяч километров, то сейчас эта цифра снизилась до 31 341 километра.

Усилит ситуацию и запрет на авто с ДВЗ, который планирует ввести в ЕС в 2035 году.