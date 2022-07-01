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Дешевих іномарок не буде: в Україні суттєво подорожчають авто з ЄС

Фото: Дешевих іномарок скоро не буде (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Епоха дешевих іномарок з Європи скоро закінчиться. І це пов'язано в першу чергу з цінами на автомобілі б/у в інших країнах. Автопарки продовжують старіти й вживані машини дорожчають швидше, ніж нові.

Про це повідомляє MMR.

Автопарки стрімко старіють

За даними Федерального управління автотранспортом ФРН, вживані автомобілі в Німеччині дорожчають швидше, ніж нові.

Автопарк в цій країні продовжує старіти й більшість автомобілів на дорогах Німеччини мають 5-10 і 10-14 років. Середній вік автомобіля тепер становить 9,8 року.

Ціни на 5-річні автомобілі з пробігом в Німеччині зросли в середньому на 18,5%. На автомобілі з 10 роками пробігу - на 21%.

Порушені поставки та з'явився дефіцит

Аналітики вважають, що виробники автомобілів зараз вже не в змозі задовольнити потреби споживачів. Зараз ситуація ще більше погіршилася - через дефіцит мікрочіпів і розривом міжнародної поставки в автомобільному виробництві.

Виробники авто змінюють пріоритети

Багато концерни йдуть з сегмента з великою кількістю вироблених одиниць і низькою маржею і віддають перевагу моделям, які дадуть більший прибуток.

Середній пробіг падає

Ще одним фактором, який впливає на подорожчання машин з пробігом - це зменшення середнього пробігу. Якщо ще рік тому він становив майже 35 тисяч кілометрів, то зараз ця цифра знизилася до 31 341 кілометра.

Посилить ситуацію і заборона на авто з ДВЗ, який планує ввести в ЄС у 2035 році.

До речі, раніше ми писали, що безмитне розмитнення в Україні скасовується з 1 липня.

А також розповідали про те, Як правильно шукати авто з пробігом і де найкраще купувати.

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