Как правильно искать авто с пробегом и где лучше покупать: важные советы

Хотя на вторичном рынке за последние годы сделки стали "прозрачнее" и безопаснее, важность учитывать все факторы риска при выборе новой "старой" машины остаются актуальными.

Покупка автомобиля с пробегом в Украине может считаться удачным вариантом для будущих владельцев транспорта из-за вполне доступных цен в несколько тысяч долларов и большого выбора моделей.

На что следует обращать внимание при поиске авто с пробегом для покупки, какие и где лучше выбирать - читайте в материале ниже.

Как выбрать подержанную машину

В первую очередь нужно исходя из своих финансовых возможностей определить бюджет для покупки, ориентируясь в личных предпочтениях по моделям и практических - для каких целей вам нужен транспорт: семейные поездки, оттачивание водительского мастерства, перевозка грузов, таксовать... Так можно определиться, нужен ли вам распространенный седан, или хэтчбек, универсал, минивен.

Год выпуска, пробег, технические характеристики и состояние - важнейшие и часто основополагающие факторы, на которые особо обращают внимание при выборе авто.

Согласно недавнему анализу на популярных сайтах объявлений, чаще всего в Украине на вторичном рынке покупают машины от корейского, китайского, немецкого и американского автопрома 2003-2007 годов выпуска.

Относительно дорожного опыта транспорта, то по мнению экспертов, самым оптимальным вариантом при покупке подержанного автомобиля является пробег до 15-20 тысяч км в год. Специалисты рекомендуют рассматривать машины с максимальным пробегом до 75 тысяч км в возрасте от 4 до 5 лет, а нормой для километража называют до 60 тысяч.

Кстати, транспорт с малым пробегом эксперты покупать не советуют, объясняя это тем, что регулярные длительные стоянки на одном месте вредны для авто (солнце "атакует" аккумулятор, шины и лакокрасочное покрытие, выходят из строя уплотнители).

Если пробег вас устраивает, при осмотре авто следует убедиться, не было ли скрутки. Это можно определить с помощью диагностики транспорта специалистами в автосервисе, где проверят педали и руль (их стертость), высоту протектора (по ней можно рассчитать их реальный износ, а значит и настоящий пробег), запчасти и основные узлы.

Говоря о диагностике, важно убедиться в техническом состоянии транспорта и выяснить, был ли ремонт и когда, что с двигателем. От этого напрямую зависит не только комфорт при эксплуатации, но и безопасность для вождения.

Стоит также проверить сервисную книжку владельца машины, а если ее нет - уместно поискать другой вариант. Не забывайте, что срок жизни авто зависит от возможности сервисного обслуживания.

Проверьте машину по VIN-коду, который должен предоставить ее владелец по вашему запросу. Не ориентируйтесь лишь на отзывы хозяина этого авто об эксплуатации транспорта - стоит почитать в интернете впечатления водителей подобной марки, или початиться с ними в форумах для уточнения деталей.

Где лучше покупать авто с пробегом

Приобрести бэушную машину можно с рук, по объявлениям в интернете, через перекупщиков или у официального дилера. Наиболее безопасными площадками для сделок по подержанным авто считаются официальные дилерские компании.

Как отмечает PLC Group, сейчас дилерские компании тщательно проверяют юридические аспекты, проводят профессиональную техническую диагностику и предоставляют покупателю диагностическую карту с реальными данными об автомобиле. Ремонтом битых или неликвидных машин дилеры не занимаются, но предоставляют покупателю данные о неполадках и необходимом ремонте.

В целом же самый большой выбор в настоящее время - на сайтах объявлений, где можно встретить десятки тысяч предложений по продаже иномарок, причем довольно большое количество из них, как указывается - "как новые, без видимых следов". Например, на OLX самыми популярными моделями по продажам сейчас являются Daewoo, BMW, Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Skoda, Mitsubishi. Все указанные авто - в ценовом диапазоне от 2 до 5 тысяч долларов.