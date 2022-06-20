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Дешевий аптечний засіб змусить вашу орхідею квітнути знову і знову

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Понеділок 20 червня 2022 10:44
Дешевий аптечний засіб змусить вашу орхідею квітнути знову і знову Фото: Як змусити розквітнути орхідею (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотична орхідея, яка вже давно стала повсякденною окрасою наших квартир, непримхлива в догляді. Але вона може розчарувати вас своїм рідким цвітінням, не випускаючи нові квітконоси. На щастя, вихід є.

Як змусити розквітнути вашу орхідею - читайте нижче в матеріалі Styler.

На жаль, так часто буває, що ви купили квітучу орхідею, вона порадувала вас своєю красою, скинула зів'ялі квіти і ніби заснула.

Чим розбудити орхідею?

Як пише Tintelekt, для орхідеї не потрібно купувати дорогих стимуляторів цвітіння. Рослина-епіфіт потребує дуже слабкої концентрації мікроелементів, а змусити її викинути квіткові стрілки можна простим аптечним перекисом водню.

Перекис водню дуже делікатно насичує рослину киснем, не накопичується у ґрунті, не обпалює коріння. Але збагачена чистим киснем вода допомагає рослині набратися нової сили, щоб випускати квіткові стрілки одна за одною.

Як приготувати розчин

Нам знадобиться:

  • столова ложка аптечного перекису 3%;
  • літр води;

Цим розчином збризкують або ж протирають листя, а також поливають квітку звичайним або занурювальним методом.

Зараз пляшечка перекису водню 200 мл коштує в аптеках 15-20 грн.

Дешевий аптечний засіб змусить вашу орхідею квітнути знову і знову

Скріншот: Як зробити розчин для стимулювання квітнення орхідеї

Для занурення достатньо двадцяти хвилин, щоб наситити коріння. Потім дозвольте зайвій волозі стекти і поверніть горщик у кашпо.

Звісно, розчин перекису водню не замінить повноцінного удобрення, але стимулювати цвітіння таким способом точно вдасться.

Якщо ви додатково зрідка підгодовуватимете орхідею дуже слабким розчином добрив і триматимете її на розсіяному світлі, вона відгукнеться розкішними квітами.

Раніше ми писали, як змусити орхідею розквітнути в будь-який час без використання жодних добрив.

Також експерти розповіли, як приготувати добриво для орхідеї всього за одну гривню.

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