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Эта дешевая приправа снижает риск болезней сердца: ее необходимо внести в рацион

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Воскресенье 14 ноября 2021 07:33
Эта дешевая приправа снижает риск болезней сердца: ее необходимо внести в рацион Горчица снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний может помочь небольшое количество горчицы в день. Также эта специя может помочь людям, находящимся в преддиабетном состоянии.

Так, ежедневное употребление чайной ложки горчицы в день поможет с уровнем холестерина в организме, пишет Ехргеѕѕ.

По словам специалистов, употребление приправы эквивалентно 10 граммам, может помочь человеку достичь здорового уровня холестерина.

В частности, во время исследования группу людей в течение 12 недель кормили горчицей. Отмечается, что подопытным давали по ложке горчицы с горкой и за 12 недель они заметили явное улучшение у 86% исследуемых. У них на 10 процентов снизился уровень плохого холестерина.

Кроме того, эксперты отметили, что при ежедневном употреблении горчицы можно помочь достичь здорового уровня глюкозы в крови.

"Количество горчицы для достижения здорового уровня глюкозы в крови такое же, как и для холестерина - 10 граммов или чайная ложка с горкой в день", – заявили ученые.

Также цельнозерновую горчицу можно внести в повседневный рацион, как приправу, соус или как дополнение к тем или иным блюдам.

Кроме употребления горчицы необходимо вести более активный образ жизни, отказаться от вредной пищи и не забывать о регулярном посещении врача.

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