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Врач назвала продукты, которые нельзя есть зимой: "настоящее зло в холодное время года"

Новина українською →
Пятница 12 ноября 2021 11:20
Врач назвала продукты, которые нельзя есть зимой: "настоящее зло в холодное время года" Фото: Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть в холода (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

С наступлением холодов в нашем организме включается своего рода режим энергосбережения, нужный для того, чтобы согреться. Именно пища становится одним из доступных источников топлива, насыщения и питательных веществ. Но тут возникает риск наесть бока, которые потом придется сгонять перед пляжным сезоном.

Как этого избежать, рассказала врач-диетолог, пишет Marieclaire.

Полуфабрикаты и фаст-фуд

Они высококалорийны, и при этом с низкой питательной ценностью. Врач говорит, что полуфабрикаты и фаст-фуд - настоящее зло в холодное время года.

Употребляя такие продукты, вы получаете "пустые" калории и минимум полезных веществ (витаминов, минералов, антиоксидантов).

Речь идет, в частности, о чипсах, картошке фри, сосисках, колбасах.

Холодные супы

Например, гаспачо, окрошка. Диетолог говорит, что такие продукты подавляют пищеварение.

И если летом мы можем себе их позволить, то зимой лучше отказаться от пищи, которая дополнительно будет нас охлаждать.

Несезонные продукты

Лучше употреблять свежемороженые "наши" фрукты и овощи, чем завезенные свежие "заморские". Ведь наш организм настроен на усвоение продуктов, выращенных на территории, где жили наши предки.

К тому же свежемороженые продукты прекрасно сохраняют свои витамины.

Сладости

Повышенное употребление сахара снижает иммунитет. Из-за этого мы подвергаем себя большему риску заболеваний. Поэтому не стоит в холодное время года лишний раз баловать себя пирожными.

Лучше - фрукты и ягоды, опять же, - сезонные.

Алкоголь

Не стоит забывать, что алкоголь очень калориен. К тому же, он замедляет метаболизм и усиливает чувство голода, на фоне которого в холода мы рискуем переедать и набирать лишний вес.

Ранее эксперты также рассказали, почему петрушка может быть вредной и кому не стоит злоупотреблять зеленью.

Также диетолог назвала продукты, которые способны "вырастить" целлюлит на бедрах, призвав от них отказаться.

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