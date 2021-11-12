Врач назвала продукты, которые нельзя есть зимой: "настоящее зло в холодное время года"
С наступлением холодов в нашем организме включается своего рода режим энергосбережения, нужный для того, чтобы согреться. Именно пища становится одним из доступных источников топлива, насыщения и питательных веществ. Но тут возникает риск наесть бока, которые потом придется сгонять перед пляжным сезоном.
Как этого избежать, рассказала врач-диетолог, пишет Marieclaire.
Полуфабрикаты и фаст-фуд
Они высококалорийны, и при этом с низкой питательной ценностью. Врач говорит, что полуфабрикаты и фаст-фуд - настоящее зло в холодное время года.
Употребляя такие продукты, вы получаете "пустые" калории и минимум полезных веществ (витаминов, минералов, антиоксидантов).
Речь идет, в частности, о чипсах, картошке фри, сосисках, колбасах.
Холодные супы
Например, гаспачо, окрошка. Диетолог говорит, что такие продукты подавляют пищеварение.
И если летом мы можем себе их позволить, то зимой лучше отказаться от пищи, которая дополнительно будет нас охлаждать.
Несезонные продукты
Лучше употреблять свежемороженые "наши" фрукты и овощи, чем завезенные свежие "заморские". Ведь наш организм настроен на усвоение продуктов, выращенных на территории, где жили наши предки.
К тому же свежемороженые продукты прекрасно сохраняют свои витамины.
Сладости
Повышенное употребление сахара снижает иммунитет. Из-за этого мы подвергаем себя большему риску заболеваний. Поэтому не стоит в холодное время года лишний раз баловать себя пирожными.
Лучше - фрукты и ягоды, опять же, - сезонные.
Алкоголь
Не стоит забывать, что алкоголь очень калориен. К тому же, он замедляет метаболизм и усиливает чувство голода, на фоне которого в холода мы рискуем переедать и набирать лишний вес.
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