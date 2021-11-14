Ця дешева приправа знижує ризик хвороб серця: її необхідно внести до раціону

Знизити ризик серцево-судинних захворювань може допомогти невелика кількість гірчиці на день. Також ця спеція може допомогти людям, які перебувають у переддіабетному стані.

Так, щоденне вживання чайної ложки гірчиці на день допоможе з рівнем холестерину в організмі, пише Еxpress .

За словами фахівців, вживання приправи еквівалентно 10 грамам, може допомогти людині досягти здорового рівня холестерину.

Зокрема, під час дослідження групу людей протягом 12 тижнів годували гірчицею. Зазначається, що піддослідним давали по ложці гірчиці з гіркою і за 12 тижнів вони помітили явне покращення у 86% досліджуваних. У них на 10 відсотків знизився рівень поганого холестерину.

Окрім того, експерти зазначили, що при щоденному вживанні гірчиці можна допомогти досягти здорового рівня глюкози у крові.

"Кількість гірчиці для досягнення здорового рівня глюкози в крові така сама, як і для холестерину - 10 грамів або чайна ложка з гіркою на день", – заявили вчені.

Також цільнозернову гірчицю можна внести в повсякденний раціон, як приправу, соус або як доповнення до тих чи інших страв.

Окрім вживання гірчиці необхідно вести активніший спосіб життя, відмовитися від шкідливої ​​їжі та не забувати про регулярне відвідування лікаря.