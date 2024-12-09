"Дешева скромність". Тіна Кароль публічно відповіла на критику стендаперки Мандзюк

З чого усе почалося

Нещодавно Мандзюк висловилася про відео, на яких Кароль показує свої заняття йогою в потязі. Стендаперка зазначила, що Тіна навряд чи подорожує у вагоні купе, адже як "прима" має їздити на розкішних авто.

"У неї класна розтяжка, я руками не можу так розвести, як вона може розвести ногами. Це прекрасно. Але не в смердючому поїзді "Укрзалізниці", ну, будь ласка. Я протестую проти того, що демонструється брехлива, дешева скромність. Хтось вірить, що фінансове становище Тіни Кароль не дає їй змоги переміщатися Україною на машині VIP-класу? Я не вірю", - заявила Мандзюк.

Лєра Мандзюк (скріншот)

Реакція Тіни Кароль

Співачка рідко реагує на критику, але цього разу зробила виключення. Вона побачила новини та заголовки, а тому вирішила висловитися про ситуацію.

Кароль "тегнула" сторінку Мандзюк й зазначила, що не знайома зі стендаперкою. Також вона запросила Лєру у подорож. За словами співачки, їй буде про що поговорити з Мандзюк.

"Привіт, будемо знайомі. Дякую за комплімент і скажу, що Укрзалізниця топова! Я обираю завжди виспатись в поїзді, та випити чай з чебрецем. Запрошую на таку подорож. Нам буде про що поспілкуватись. Обирай, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ", - написала Тіна.

Кароль відповіла Мандзюк (скріншот)