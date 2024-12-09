"Дешевая скромность". Тина Кароль публично ответила на критику стендаперши Мандзюк

С чего все началось

Недавно Мандзюк высказалась о видео, на которых Кароль показывает свои занятия йогой в поезде. Стендаперша отметила, что Тина едва ли путешествует в вагоне купе, ведь как "прима" должна ездить на роскошных авто.

"У нее классная растяжка, я руками не могу так развести, как она может развести ногами. Это прекрасно. Но не в вонючем поезде "Укрзализныци", ну, пожалуйста. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", - заявила Мандзюк.

Лера Мандзюк (скриншот)

Реакция Тины Кароль

Певица редко реагирует на критику, но в этот раз сделала исключение. Она увидела новости и заголовки, поэтому решила высказаться о ситуации.

Кароль "тегнула" страницу Мандзюк и отметила, что не знакома со стендапершой. Также она пригласила Леру в путешествие. По словам певицы, ей будет о чем поговорить с Мандзюк.

"Привет, будем знакомы. Спасибо за комплимент и скажу, что Укрзализныця топовая! Я выбираю всегда выспаться в поезде, и выпить чай с тимьяном. Приглашаю в такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай, Днепр, Львов, Ивано-Франковск", - написала Тина.

Кароль ответила Мандзюк (скриншот)