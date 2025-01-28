Десерт, що бадьорить: три рецепти солодощів з кавою

Желе з кавою



Желе з кавою (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, щоб приготувати желе з кавою, необхідні такі інгредієнти:

кава - 200 г

желатин - 15 г

йогурт - 180 г

какао - 5 г

цукор - 30 г

мигдалеві пелюстки - 10 г

Як готувати желе з кавою

Для приготування цього десерту спершу слід залити желатин кавою. В окремій мисці змішайте йогурт з цукром та порошком какао.

Ретельно перемішайте суміш до однорідності, а потім влийте в неї желатин з кавою. Ще раз перемішайте масу, щоб уникнути грудочок в масі.

Розлийте суміш для желе з кавою по стаканах і помістіть посуд в холодильник до повного застигання, приблизно на 15 хвилин. Після цього прикрасьте десерт з кавою пелюстками мигдалю.

Тирамісу



Тирамісу (скриншот / Кулінарні витівки)

Щоб приготувати тирамісу, потрібні наступні продукти:

крем-сир - 180 г

цукор - 15 г

печиво Савоярді - 6 шт.

какао - 5 г

кава - 150 г

молоко - 50 мл

ром - 50 мл

Як готувати тирамісу

Для того, щоб швидко приготувати тирамісу, поєднайте крем-сир з цукром і молоком. Збийте суміш віничком до однорідної консистенції, після чого перекладіть в кондитерський мішок.

В чистій мисці змішайте щойно заварену каву з ромом. Печиво необхідно поламати на декілька частин відповідно до розміру посуду, наприклад, склянок.

Зробіть невисокий шар крему, та викладіть на нього шар печива, вмочивши його в ром з кавою. Повторіть цей етап до закінчення інгредієнтів.

Прикрасьте тирамісу кремом та присипте какао. Перед подачею помістіть десерт в холодильник на 15-20 хвилин, щоб печиво просочилось кремом.

Десерт з бананом і кавою



Десерт з бананом і кавою (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготування десерту з бананом і кавою знадобляться ці інгредієнти:

банани - 3 шт.

йогурт - 50 мл

кава - 50 мл

какао - 15 г

цукор - 15 г

кульки з какао - 50 г

шоколад для прикраси - 10 г

Як готувати десерт з бананом і кавою

Щоб приготувати цей швидкий десерт, насипте в чашу блендера какао та цукор, влийте каву. Почистьте і наріжте невеликими шматочками 2 банани, додайте їх разом з йогуртом до інгредієнтів в чаші блендера.

Перемеліть інгредієнти до однорідної консистенції. Третій почистьте і наріжте на тонкі кружальця, викладіть їх тонким шаром в посуд для десерту. Залийте банани бананово-кавовою масою, залишивши частину суміші.

Насипте в десерт хрустких кульок і залите їх рештою перемеленої маси. За 10-15 хвилин, коли десерт злегка застигне, його можна прикрасити шоколадною стружкою.