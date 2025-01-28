Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Желе с кофе



Желе с кофе (скриншот / Кулінарні витівки)

Для того, чтобы приготовить желе с кофе, необходимы такие ингредиенты:

кофе - 200 г

желатин - 15 г

йогурт - 180 г

какао - 5 г

сахар - 30 г

миндальные лепестки - 10 г

Как готовить желе с кофе

Для приготовления этого десерта сначала следует залить желатин кофе. В отдельной миске смешайте йогурт с сахаром и порошком какао.

Тщательно перемешайте смесь до однородности, а затем влейте в нее желатин с кофе. Еще раз перемешайте массу, чтобы избежать комочков в массе.

Разлейте смесь для желе с кофе по стаканам и поместите посуду в холодильник до полного застывания, примерно на 15 минут. После этого украсьте десерт с кофе лепестками миндаля.

Тирамису



Тирамису (скриншот / Кулінарні витівки)

Чтобы приготовить тирамису, нужны следующие продукты:

крем-сыр - 180 г

сахар - 15 г

печенье Савоярди - 6 шт.

какао - 5 г

кофе - 150 г

молоко - 50 мл

ром - 50 мл

Как готовить тирамису

Для того, чтобы быстро приготовить тирамису, соедините крем-сыр с сахаром и молоком. Взбейте смесь венчиком до однородной консистенции, после чего переложите в кондитерский мешок.

В чистой миске смешайте только что заваренный кофе с ромом. Печенье необходимо поломать на несколько частей в соответствии с размером посуды, например, стаканов.

Сделайте невысокий слой крема, и выложите на него слой печенья, обмакнув его в ром с кофе. Повторите этот этап до окончания ингредиентов.

Украсьте тирамису кремом и присыпьте какао. Перед подачей поместите десерт в холодильник на 15-20 минут, чтобы печенье пропиталось кремом.

Десерт с бананом и кофе



Десерт с бананом и кофе (скриншот / Кулінарні витівки)

Для приготовления десерта с бананом и кофе понадобятся эти ингредиенты:

бананы - 3 шт.

йогурт - 50 мл

кофе - 50 мл

какао - 15 г

сахар - 15 г

шарики из какао - 50 г

шоколад для украшения - 10 г

Как готовить десерт с бананом и кофе

Чтобы приготовить этот быстрый десерт, насыпьте в чашу блендера какао и сахар, влейте кофе. Почистите и нарежьте небольшими кусочками 2 банана, добавьте их вместе с йогуртом к ингредиентам в чаше блендера.

Перемелите ингредиенты до однородной консистенции. Третий почистите и нарежьте на тонкие кружочки, выложите их тонким слоем в посуду для десерта. Залейте бананы бананово-кофейной массой, оставив часть смеси.

Насыпьте в десерт хрустящих шариков и залейте их оставшейся перемолотой массой. Через 10-15 минут, когда десерт слегка застынет, его можно украсить шоколадной стружкой.