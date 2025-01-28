Бодрящий десерт: три рецепта сладостей с кофе

Десерт с кофе - оригинальные сладости для ценителей этого утреннего напитка. В то же время такие домашние десерты - отличный вариант для посиделок с друзьями, а для приготовления не нужно много времени или стараний.
О том, как готовить ленивую шарлотку на сковороде рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".
Желе с кофе (скриншот / Кулінарні витівки)
Для того, чтобы приготовить желе с кофе, необходимы такие ингредиенты:
Как готовить желе с кофе
Для приготовления этого десерта сначала следует залить желатин кофе. В отдельной миске смешайте йогурт с сахаром и порошком какао.
Тщательно перемешайте смесь до однородности, а затем влейте в нее желатин с кофе. Еще раз перемешайте массу, чтобы избежать комочков в массе.
Разлейте смесь для желе с кофе по стаканам и поместите посуду в холодильник до полного застывания, примерно на 15 минут. После этого украсьте десерт с кофе лепестками миндаля.
Тирамису (скриншот / Кулінарні витівки)
Чтобы приготовить тирамису, нужны следующие продукты:
Как готовить тирамису
Для того, чтобы быстро приготовить тирамису, соедините крем-сыр с сахаром и молоком. Взбейте смесь венчиком до однородной консистенции, после чего переложите в кондитерский мешок.
В чистой миске смешайте только что заваренный кофе с ромом. Печенье необходимо поломать на несколько частей в соответствии с размером посуды, например, стаканов.
Сделайте невысокий слой крема, и выложите на него слой печенья, обмакнув его в ром с кофе. Повторите этот этап до окончания ингредиентов.
Украсьте тирамису кремом и присыпьте какао. Перед подачей поместите десерт в холодильник на 15-20 минут, чтобы печенье пропиталось кремом.
Десерт с бананом и кофе (скриншот / Кулінарні витівки)
Для приготовления десерта с бананом и кофе понадобятся эти ингредиенты:
Как готовить десерт с бананом и кофе
Чтобы приготовить этот быстрый десерт, насыпьте в чашу блендера какао и сахар, влейте кофе. Почистите и нарежьте небольшими кусочками 2 банана, добавьте их вместе с йогуртом к ингредиентам в чаше блендера.
Перемелите ингредиенты до однородной консистенции. Третий почистите и нарежьте на тонкие кружочки, выложите их тонким слоем в посуду для десерта. Залейте бананы бананово-кофейной массой, оставив часть смеси.
Насыпьте в десерт хрустящих шариков и залейте их оставшейся перемолотой массой. Через 10-15 минут, когда десерт слегка застынет, его можно украсить шоколадной стружкой.
Кстати, ранее мы писали о том, как готовить ленивую шарлотку на сковороде.
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