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Дерзкий мексиканец сбежал в США через 10-метровый забор и "взорвал" сеть: смотрите видео

Новина українською →
США, Вторник 16 ноября 2021 22:12
Дерзкий мексиканец сбежал в США через 10-метровый забор и "взорвал" сеть: смотрите видео Коллаж РБК-Украина: в США на границе с Мексикой мужчина в камуфляже перелез через стену
Автор: Роман Мирончук

В США на границе с Мексикой произошел забавный случай. Возле высокой стены рабочие заметили, как мужчина перелез через нее и быстро побежал в кусты.

Подробней об этом инциденте - читайте в материале Styler ниже.

На видео видно, как мужчина в камуфляжном костюме спускается на веревке со стены, потом отстегивается и быстро убегает.

Данный видеоролик развеселил сеть. Пользователи оставили множество комментариев.

  • Если бы на нем были джинсы, оранжевый жилет и каска, никто бы и глазом не моргнул;
  • Это как комедийная пародия;
  • Меня убивает то, как он сбегает и исчезает за холмом;
  • Чувак опаздывал на работу, бригадир просто снимал, чтобы у него были доказательства;
  • Кто забыл смазать забор?!
  • На следующей неделе он будет работать с этими парнями;
  • Через год он начнет жаловаться на нелегальных иммигрантов, пересекающих границу и разоряющих страну;
  • Я не знал, что эта стена такая высокая;
  • Что они собираются с этим делать? Построить стену?
  • Если люди достаточно решительны, они пойдут на все, чтобы перебраться через стену или пролезть под ней.

Напомним, оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров. Это видео стало вирусным.

Мы также писали о том, что в Николаеве пассажир устроил курьезную пробежку перед трамваем.

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