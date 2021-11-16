Дерзкий мексиканец сбежал в США через 10-метровый забор и "взорвал" сеть: смотрите видео
Коллаж РБК-Украина: в США на границе с Мексикой мужчина в камуфляже перелез через стену
В США на границе с Мексикой произошел забавный случай. Возле высокой стены рабочие заметили, как мужчина перелез через нее и быстро побежал в кусты.
Подробней об этом инциденте - читайте в материале Styler ниже.
На видео видно, как мужчина в камуфляжном костюме спускается на веревке со стены, потом отстегивается и быстро убегает.
Данный видеоролик развеселил сеть. Пользователи оставили множество комментариев.
- Если бы на нем были джинсы, оранжевый жилет и каска, никто бы и глазом не моргнул;
- Это как комедийная пародия;
- Меня убивает то, как он сбегает и исчезает за холмом;
- Чувак опаздывал на работу, бригадир просто снимал, чтобы у него были доказательства;
- Кто забыл смазать забор?!
- На следующей неделе он будет работать с этими парнями;
- Через год он начнет жаловаться на нелегальных иммигрантов, пересекающих границу и разоряющих страну;
- Я не знал, что эта стена такая высокая;
- Что они собираются с этим делать? Построить стену?
- Если люди достаточно решительны, они пойдут на все, чтобы перебраться через стену или пролезть под ней.
Напомним, оператор обогнал бегунов на чемпионате ради идеальных кадров. Это видео стало вирусным.
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