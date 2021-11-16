Зухвалий мексиканець втік до США через 10-метровий паркан і "підірвав" мережу: дивіться відео
Колаж РБК-Україна: у США на кордоні з Мексикою чоловік у камуфляжі переліз через стіну
У США на кордоні з Мексикою стався кумедний випадок. Біля високої стіни робітники помітили, як чоловік переліз через неї і швидко побіг у кущі.
Детальніше про цей інцидент - читайте в матеріалі Styler нижче.
На відео видно, як чоловік у камуфляжному костюмі спускається на мотузці зі стіни, потім відстібається і швидко тікає.
Даний відеоролик розвеселив мережу. Користувачі залишили безліч коментарів.
- Якби на ньому були джинси, помаранчевий жилет і каска, ніхто б і оком не моргнув;
- Це як комедійна пародія;
- Мене вбиває те, як він тікає і зникає за пагорбом;
- Чувак запізнювався на роботу, бригадир просто знімав, щоб у нього були докази;
- Хто забув змастити паркан?!
- Наступного тижня він буде працювати з цими хлопцями;
- Через рік він почне скаржитися на нелегальних іммігрантів, які перетинають кордон і розоряють країну;
- Я не знав, що ця стіна така висока;
- Що вони збираються з цим робити? Побудувати стіну?
- Якщо люди досить рішучі, вони підуть на все, щоб перебратися через стіну або пролізти під нею.
Нагадаємо, оператор обігнав бігунів на чемпіонаті заради ідеальних кадрів. Це відео стало вірусним.
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