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Так тримати! ОСи потужно вдарили по окупантам, у ворога величезні втрати (відео)

STYLERВійна    25.06.2019 - 21:18
Так тримати! ОСи потужно вдарили по окупантам, у ворога величезні втрати (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Українські військовий біля Докучаєвська розбили кілька вогневих точок бойовиків

На Донбасі українські військові завдали окупантам потужного удару, в результаті чого були ліквідовані три вогневі точки біля Докучаєвська Донецької області, а бойовики зазнали серйозних втрат - 10 чоловік убитими і ще 13 були поранені. Про це повідомляється на Facebook-сторінці благодійної організації "Повернись живим".

Також в мережі опубліковано відповідне відео. Ролик виклав військовий із ніком Dmitriy Müller.

"В районі Докучаєвська стало чистіше на 3 вогневі точки противника. В результаті успішної операції одного з підрозділів ЗСУ за допомогою ПТРК було ліквідовано 10 бойовиків. Ще 13 супостатів поповнили "300-ий батальйон", - розповів він.

 

Воїни ЗСУ під Докучаєвськом завдали бойовикам потужного удару (фото: скріншот)

Дані щодо ворожих втрат уточнила розвідка.

Користувачі мережі впізнали місце на відео - це "Амонсклади" бойовиків не далеко від Новотроїцького.

Відео з Facebook-сторінки Dmitriy Müller

Також в мережі лунають захоплені відгуки на такі майстерні постріли і слова подяки військовим на передовій за захист України від окупантів.

  • Ай, браво ОСи!
  • Страйк однозначно!
  • Молодці хлопці, так тримати;
  • Молодці, дуже грамотно відпрацювали;
  • Слава героям!
  • Нехай Господь вам допомагає і захищає наші Герої! Слава нації!

Так тримати! ОСи потужно вдарили по окупантам, у ворога величезні втрати (відео)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно на Донбасі військові ЗСУ ліквідували снайпера окупантів, який тривалий час турбував бійців і приніс чимало лиха. У мережі показали відео.

Також ми писали про те, що днями в інтернеті було опубліковано видео як військові ЗСУ завдали нищівного удару по опорному пункту дев'ятого полку російсько-окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС показали яскраві фото і відео, як українські військовий вдосконалюють способи і методи ефективно протистояти окупантам.

Виконував бойове завдання: в зоні ООС загинув 30-річний боєць "Айдара" Рукою подати: воїни ЗСУ на околицях Донецька дали потужну відсіч ворогові (відео)
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