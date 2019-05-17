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Как ОСы уничтожают снайперов оккупантов (видео)

STYLERВойна    17.05.2019 - 08:04
Как ОСы уничтожают снайперов оккупантов (видео)
Украинские военные в зоне ООС на Донбассе

ВСУ совершенствуют способы и методы эффективно противостоять врагу

На Донбассе спецподразделения ВСУ на передовой и в ближнем бригадном резерве активно отрабатывают новые системные способы борьбы с вражескими снайперами. В пресс-центре операции Объединенных сил показали яркие фото и видео, как украинские военный совершенствуют способы и методы эффективно противостоять оккупантам.

Отмечается, что российская армия использует временно оккупированные территории и зону боевых действий на Донбассе как полигон для испытания своих новейших разработок в военной сфере.

В частности, противник помимо техники, систем радиоэлектронной, противовоздушной борьбы и разведки, активно тестирует последние образцы мощного снайперского вооружения.

В ответ в ОС постоянно совершенствуют способы и методы эффективно противостоять врагу. 

 

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Чтобы нивелировать угрозу, военные ВСУ укрепляют и модифицируют техсредства и способы контрснайперськой борьбы.

Для этого используется современное вооружение, наземные и воздушные технические средства.

 Видео: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео успешной операции воинов ВСУ по ликвидации огневых точек оккупантов на Донбассе. 

Также мы писали о том, что воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по боевикам в районе оккупированной Горловки. Сами террористы в сети пишут, что украинские войска могут занять город в любой момент.

Напомним, что по данным разведки, в мае на оккупированные территории Донбасса прибыли группы снайперов из Российской Федерации

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