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Держал в секрете: Дмитрий Комаров женился на "Мисс Украина" (фото)


Дмитрий Комаров пообещал рассказать все подробности про свадьбу

Дмитрий Комаров женился на Саше Кучеренко. Известный украинский ведущий, автор программы "Мир Наизнанку" поделился радостной новостью 15 июня на своей странице в Facebook и опубликовал свадебное фото.

35-летний путешественник-экстремал признался, что длительное время сохранял молчание о своей личной жизни, не желая предавать ее огласке. Сегодня же он торжественно сорвал "завесу тайны" - так как премя уже пришло. 

Как известно, Александра Кучеренко в 2016 году стала "Мисс Украина". Также она была партнершей Комарова в шоу "Танцы со звездами". Красавица-журналистка также является моделью, известная также как телеведущая ICTV "Звездный спорт".

"Я самая счастливая на свете! Благодаря тебе, мой любимый муж Дмитрий Комаров! Пришло время поделиться нашим счастьем со всеми..." - написала Саша в своем Instagram, сопроводив пост фото из Иерусалима (Израиль).

Дмитрий Комаров и Саша Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что всё расскажу, когда придет время. И вот оно пришло)) Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой", - написал Комаров в сети.

Дмитрий Комаров женился на Саше Кучеренко (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Также он добавил, что прекрасно понимает огромный интерес его поклонников к этому событию, прошедшему под "грифом секретно".

Александра Кучеренко (фото: vesti-ukr.com)

Ведущий пообещал ответить на все вопросы относительно свадьбы 15 июня на передаче "Светская жизнь", которая начнется в 23.35 на канале "1+1".

"Мы счастливы", - рассказал Дмитрий.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

В комментариях к сообщению пользователи сети поздравляют молодоженов и желают им огромного счастья.

Как сообщалось ранее, телеведущий Дмитрий Комаров в команде опытных пилотов решил совершить трехдневный полет над Украиной на небольшом четырехместном самолете..

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.

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