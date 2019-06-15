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Тримав у таємниці: Дмитро Комаров одружився на "Міс Україна" (фото)


Дмитро Комаров пообіцяв розповісти всі подробиці про весілля

Дмитро Комаров одружився на Олександрі Кучеренко. Відомий український ведучий, автор програми "Світ Навиворіт" поділився радісною новиною 15 червня на своїй сторінці в Facebook опублікував весільне фото.

35-річний мандрівник-екстремал зізнався, що тривалий час зберігав мовчання про своє особисте життя, не бажаючи розголошувати. Сьогодні ж він урочисто зірвав "завісу таємниці" - адже час вже настав.

Як відомо, Олександра Кучеренко в 2016 році стала "Міс Україна". Також вона була партнеркою Комарова у шоу "Танці з зірками". Красуня-журналістка також є моделлю, відома також як телеведуча ICTV "Зірковий спорт". 

"Я найщасливіша на світі! Завдяки тобі, мій коханий чоловік Дмитро Комаров! Прийшов час поділитися нашим щастям з усіма ..." - написала Саша в своєму Instagram, додав до посту фото з Єрусалиму (Ізраїль).

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

"Друзі, я завжди оберігав своє особисте життя і тримав у таємниці. Але обіцяв вам, що все розповім, коли прийде час. І ось він прийшов)) Ми із Сашею Кучеренко стали чоловіком і дружиною", - написав Комаров у мережі.

Дмитро Комаров одружився на Саші Кучеренко (фото: facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Також він додав, що прекрасно розуміє величезний інтерес його прихильників до цієї події, що пройшла під "грифом секретно".

Олександра Кучеренко (фото: vesti-ukr.com)

Ведучий пообіцяв відповісти на всі питання щодо весілля 15 червня у передачі "Світське життя", яка розпочнеться о 23.35 на каналі "1+1".

"Ми щасливі", - розповів Дмитро.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

У коментарях до повідомлення користувачі мережі вітають молодят і бажають їм величезного щастя.

Як повідомлялося раніше, телеведучий Дмитро Комаров в команді досвідчених пілотів вирішив зробити триденний політ над Україною на невеликому чотиримісному літаку..

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про вражаючі пригоди, погоні за бандитами і про те, як ходив у нетрі до кримінального авторитету.

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