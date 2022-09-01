Деруны из яблок: быстрый и полезный завтрак или перекус для всех

Ингредиенты:

Яблоки - 3 шт.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - щепотка

Корица - 1 ч. ложка

Мука - 2-3 ст. ложки

Способ приготовления:

Возьмите 2-3 средних яблока. Хорошо помойте и снимите кожуру. Измельчите мякоть яблок на крупной терке и отожмите от сока.

Вбейте туда одно яйцо, а потом добавьте все остальные ингредиенты - муку, сахар, соль и корицу.

Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Поставьте на огонь сковороду, смажьте ее маслом.

Выкладывайте деруны на горячую сковороду ложкой. Жарьте на среднем или даже маленьком огне до золотистой корочки - сначала с одной, потом - с другой стороны.

Подавайте к столу со сметаной или вареньем. Приятного аппетита!