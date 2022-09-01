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Деруни з яблук: швидкий і корисний сніданок або перекус для всіх

Простий рецепт дерунів з яблук (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Яблучні деруни - прекрасне блюдо родом з дитинства, яке відмінно підійде для сніданку або перекусу. Такі деруни можна взяти з собою на роботу або дати дитині в школу. Солодкі деруни дітям зазвичай до смаку, а завдяки яблукам вони отримають ще й вітаміни.

Як приготувати деруни з яблук - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнти:

Яблука - 3 шт.

Яйце - 1 шт.

Цукор - 2 ст. ложки

Сіль - щіпка

Кориця - 1 ч. ложка

Борошно - 2-3 ст. ложки

Спосіб приготування:

Візьміть 2-3 середніх яблука. Добре помийте і зніміть шкірку. Подрібніть м'якоть яблук на крупній тертці та відіжміть від соку.

Вбийте туди одне яйце, а потім додайте всі інші інгредієнти - борошно, цукор, сіль і корицю.

Тісто має бути по консистенції як густа сметана. Поставте на вогонь сковороду, змастіть її маслом.

Викладайте деруни на гарячу сковороду ложкою. Смажте на середньому або навіть маленькому вогні до золотистої скоринки - спочатку з одного, потім - з іншого боку.

Подавайте до столу зі сметаною або варенням. Смачного!

До речі, раніше ми розповідали про те, що кулінари розкрили п'ять головних секретів приготування ідеальних дерунів.

А також ми писали про те, що Клопотенко поділився рецептом найсмачніших дерунів з м'ясом.

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