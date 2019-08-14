Как ядерная катастрофа под Архангельском отразится на украинцах: все подробности

Взрыв под Архангельском в России произошел 8 августа на военном полигоне, который находится на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск. Из-за взрыва погибли люди, и повысился радиационный фон. Эксперты рассказали, как это повлияет на Украину.

По данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, первое и единственное сообщение о краткосрочном повышении радиационного фона было размещено на официальном сайте администрации г. Северодвинск 8 августа в 14:35.

Со временем это сообщение было удалено со ссылкой на то, что "расследование происшествия находится в компетенции Министерства обороны РФ". Этот факт был расценен российским и международным обществом как очередной пример сокрытия властями масштаба и последствий происшествия и спровоцировал различные слухи в информационном пространстве.

Фото: Северодвинск (wikipedia.org)

Украинские эксперты заявляют, что из-за взрыва произошло разрушение и рассеяние "изотопных источников питания" и это привело к краткосрочному повышению радиационного фона до 2 мкЗв/ч на расстоянии 40 км к востоку от места происшествия. При этом данное происшествие не является ядерным взрывом, поэтому оно не должно сопровождаться появлением радиоактивного йода-131.

Кроме того, учитывая расстояние до Украины и данные метеопрогноза, этот взрыв никоим образом не угрожает территории Украины. В то же время, в водной среде в условиях залива Белого моря, повышенные концентрации токсичных веществ могут сохраняться более длительное время. Во многом это подтверждает факт запрета и ограничения судоходства в западной части российского сектора Арктики.

Стоит отметить, что США считают, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании гиперзвуковой ракеты.

Ранее сообщалось о том, что в Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший.