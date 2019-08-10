ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 09:46
В Запорожье произошел взрыв на АЗС, есть пострадавший
Фото: взрыв в Запорожье (061.ua)

На территории газовой заправки взорвался газовый баллон автомобиля

В Запорожье утром 10 августа произошел взрыв на территории газовой автозаправки, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, взрыв произошел в 05:25 на АЗС по ул. Донецкое шоссе, 2а, взрыв вызвал пожар, который уже по состоянию на 05:42 был ликвидирован.

"На территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Спасатели добавляют, что в результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены 2 автозаправочные колонки.

 

Фото: взрыв в Запорожье (061.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что 6 августа в Одесской области неизвестный взорвал гранату в Роздельнянской центральной районной больнице, в результате взрыва погибли два человека.

Также РБК-Украина писало, что в июле в Никополе (Днепропетровская область) мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

В Копенгагене произошел взрыв возле полицейского участка Количество жертв взрыва в РФ на территории воинской части возросло
Новости Украины ЗапорожьеВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь