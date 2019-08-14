США считают, что взрыв под Северодвинском произошел при испытании гиперзвуковой ракеты

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Взрыв может стать потенциально значительным препятствием для российской программы

Взрыв на полигоне под Северодвинском Архангельской области (РФ), который произошел на прошлой неделе, был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Официальный представитель США, выступая на условиях анонимности, заявил, что Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что в нем присутствуют радиоактивные элементы.

Как заявил журналистам чиновник, взрыв может стать потенциально значительным препятствием для российской программы, хотя остается неясным, вызван ли он неудачей запуска.

По словам чиновника, попытки России разработать гиперзвуковые крылатые ракеты подняли вопрос о том, следует ли продлевать так называемое ядерное соглашение "Новый старт", срок действия которого истекает в начале 2021 года.

Как изветсно, 8 августа под Архангельском взорвался двигатель ракеты. В Минобороны РФ тогда заявили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. В Росатоме заявили, что пятеро сотрудников корпорации погибли при испытании "нового специзделия".

Ранее сообщалось, что уровень радиации в Северодвинске Архангельской области (РФ) после взрыва ракеты превысил норму в 4-16 раз.

РБК-Украина писало, что жителям поселка Ньонокса, что неподалеку от ракетного полигона под Архангельском (Российская Федерация), где произошел взрыв рекомендуют покинуть дома.