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Дерматологи назвали 6 домашніх засобів, які приберуть темні кола під очима

Дерматологи розповіли, як прибрати темні кола під очима (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Темні кола на шкірі під очима виникають з певних причин і з ними стикається багато людей. Вони не становлять небезпеки, але варто знати, як їх прибрати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Причини виникнення синців під очима

Втома

Сильна втома, виснаження та недосипання може призвести до появи темних кіл під очима. Адже недостатність сну впливає на стан шкіри, вона може стати блідою, що дозволяє проявитися судинам і темнішим тканинам під шкірою.

Також поганий сон може погіршити кровообіг довкола очей, призвести до накопичення рідини під очима. 

Вік

З віком шкіра стає тоншою, вона втрачає жир і колаген, необхідні для підтримки еластичності шкіри. В результаті темні судини під шкірою стають помітнішими, що призводить до потемніння ділянок під очима.

Перевтома очей

Дивлячись на екран телевізора або комп’ютера, очі можуть сильно напружуватися. У такому стані м’язи довкола очей також будуть схильні до спазму, кровопостачання погіршуватиметься. Це може призвести до збільшення (розширення) судин навколо очей, погіршення відтоку венозної крові.

В результаті шкіра навколо очей може потемніти.

Як позбутися темних кіл під очима

Креми з пептидами

Використання засобів догляду за шкірою з пептидами може допомогти живити шкіру. Оскільки шкіра навколо очей тонка, креми для повік, що містять пептиди, можуть допомогти зміцнити шкіру.

Вітамін С і поліфеноли також є чудовими компонентами крему під очима.

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