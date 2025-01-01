Дерматологи назвали 6 домашних средств, которые уберут темные круги под глазами

Темные круги на коже под глазами возникают по определенным причинам и с ними сталкиваются многие люди. Они не представляют опасности, но стоит знать, как их убрать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Усталость
Сильная усталость, истощение и недосыпание может привести к появлению темных кругов под глазами. Ведь недостаточность сна влияет на состояние кожи, она может стать бледной, что позволяет проявиться сосудам и темным тканям под кожей.
Также плохой сон может ухудшить кровообращение вокруг глаз, привести к накоплению жидкости под глазами.
Возраст
С возрастом кожа становится тоньше, она теряет жир и коллаген, необходимые для поддержания эластичности кожи. В результате темные сосуды под кожей становятся более заметными, что приводит к потемнению участков под глазами.
Переутомление глаз
Глядя на экран телевизора или компьютера, глаза могут сильно напрягаться. В таком состоянии мышцы вокруг глаз также будут подвержены спазму, кровоснабжение будет ухудшаться. Это может привести к увеличению (расширению) сосудов вокруг глаз, ухудшению оттока венозной крови.
В результате кожа вокруг глаз может потемнеть.
Кремы с пептидами
Использование средств по уходу за кожей с пептидами может помочь питать кожу. Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, кремы для век, содержащие пептиды, могут помочь укрепить кожу.
Витамин С и полифенолы также являются отличными компонентами крема под глазами.
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