Дерматологи назвали 6 домашних средств, которые уберут темные круги под глазами

Причины возникновения синяков под глазами

Усталость

Сильная усталость, истощение и недосыпание может привести к появлению темных кругов под глазами. Ведь недостаточность сна влияет на состояние кожи, она может стать бледной, что позволяет проявиться сосудам и темным тканям под кожей.

Также плохой сон может ухудшить кровообращение вокруг глаз, привести к накоплению жидкости под глазами.

Возраст

С возрастом кожа становится тоньше, она теряет жир и коллаген, необходимые для поддержания эластичности кожи. В результате темные сосуды под кожей становятся более заметными, что приводит к потемнению участков под глазами.

Переутомление глаз

Глядя на экран телевизора или компьютера, глаза могут сильно напрягаться. В таком состоянии мышцы вокруг глаз также будут подвержены спазму, кровоснабжение будет ухудшаться. Это может привести к увеличению (расширению) сосудов вокруг глаз, ухудшению оттока венозной крови.

В результате кожа вокруг глаз может потемнеть.

Как избавиться от темных кругов под глазами

Кремы с пептидами

Использование средств по уходу за кожей с пептидами может помочь питать кожу. Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, кремы для век, содержащие пептиды, могут помочь укрепить кожу.

Витамин С и полифенолы также являются отличными компонентами крема под глазами.