Дерматологи назвали 6 домашніх засобів, які приберуть темні кола під очима

Темні кола на шкірі під очима виникають з певних причин і з ними стикається багато людей. Вони не становлять небезпеки, але варто знати, як їх прибрати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Причини виникнення синців під очима

Втома

Сильна втома, виснаження та недосипання може призвести до появи темних кіл під очима. Адже недостатність сну впливає на стан шкіри, вона може стати блідою, що дозволяє проявитися судинам і темнішим тканинам під шкірою.

Також поганий сон може погіршити кровообіг довкола очей, призвести до накопичення рідини під очима.

Вік

З віком шкіра стає тоншою, вона втрачає жир і колаген, необхідні для підтримки еластичності шкіри. В результаті темні судини під шкірою стають помітнішими, що призводить до потемніння ділянок під очима.

Перевтома очей

Дивлячись на екран телевізора або комп’ютера, очі можуть сильно напружуватися. У такому стані м’язи довкола очей також будуть схильні до спазму, кровопостачання погіршуватиметься. Це може призвести до збільшення (розширення) судин навколо очей, погіршення відтоку венозної крові.

В результаті шкіра навколо очей може потемніти.

Як позбутися темних кіл під очима

Компресії пакетиків зеленого чаю

Дерматолог Ліндсі Зубрицкі розповіла, що зелений чай чудово підходить для здоров’я шкіри як напій, так і як косметичний засіб.

"Я рекомендую замочити чай, а потім покласти пакетики в холодильник на 10-15 хвилин. Зелений чай має протизапальні та антиоксидантні властивості, а в поєднанні з охолоджуючим ефектом від холодильника він допомагає швидко зменшити набряки під очима та темні кола", - додала вона.

Креми з ретинолом

Ніжний ретинол може творити чудеса з темними колами. При повторному застосуванні ретинол може стимулювати вироблення колагену, роблячи шкіру менш тонкою.

Однак, потрібно бути обережними, адже деякі креми з ретинолом можуть спричинити висихання шкіри.

Гіалуронова кислота

Порожнина під очима також може посилити темні кола. Тут проблема полягає в нестачі об’єму, тому варто шукати зволожуючий продукт, який містить такий інгредієнт, як гіалуронова кислота.

Д ерматолог Джошуа Цайхнер пояснила, що г іалуронова кислота також може допомогти підтягнути шкіру, щоб приховати будь-які кровоносні судини, які можуть надавати синюватий вигляд області під очима.

Масаж обличчя

Масаж обличчя може допомогти зменшити синці під очима. Масаж за допомогою ролика з льодом, гуа-ша або просто пальцями може допомогти перемістити застояну лімфатичну рідину та покращити здоровий кровотік.

Крем з кофеїном

Кофеїн є дуже ефективним інгредієнтом для освітлення шкіри. Темні кола виникають через набряклість під очима, втрату об’єму, гіперпігментацію та видимість кровоносних судин у зоні під очима.

С лід шукати крем під очі, що містить кофеїн, який також може допомогти впоратися з набряками під очима.

Креми з пептидами

Використання засобів догляду за шкірою з пептидами може допомогти живити шкіру. Оскільки шкіра навколо очей тонка, креми для повік, що містять пептиди, можуть допомогти зміцнити шкіру.

Вітамін С і поліфеноли також є чудовими компонентами крему під очима.