Дерматологи назвали 6 домашних средств, которые уберут темные круги под глазами

Темные круги на коже под глазами возникают по определенным причинам и с ними сталкиваются многие люди. Они не представляют опасности, но стоит знать, как их убрать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Причины возникновения синяков под глазами

Усталость

Сильная усталость, истощение и недосыпание может привести к появлению темных кругов под глазами. Ведь недостаточность сна влияет на состояние кожи, она может стать бледной, что позволяет проявиться сосудам и темным тканям под кожей.

Также плохой сон может ухудшить кровообращение вокруг глаз, привести к накоплению жидкости под глазами.

Возраст

С возрастом кожа становится тоньше, она теряет жир и коллаген, необходимые для поддержания эластичности кожи. В результате темные сосуды под кожей становятся более заметными, что приводит к потемнению участков под глазами.

Переутомление глаз

Глядя на экран телевизора или компьютера, глаза могут сильно напрягаться. В таком состоянии мышцы вокруг глаз также будут подвержены спазму, кровоснабжение будет ухудшаться. Это может привести к увеличению (расширению) сосудов вокруг глаз, ухудшению оттока венозной крови.

В результате кожа вокруг глаз может потемнеть.

Как избавиться от темных кругов под глазами

Компрессии пакетиков зеленого чая

Дерматолог Линдси Зубрицки рассказала, что зеленый чай отлично подходит для здоровья кожи как напиток, так и как косметическое средство.

"Я рекомендую замочить чай, а затем положить пакетики в холодильник на 10-15 минут. Зеленый чай обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а в сочетании с охлаждающим эффектом от холодильника он помогает быстро уменьшить отеки под глазами и темные круги", - добавила она.

Кремы с ретинолом

Нежный ретинол может творить чудеса с темными кругами. При повторном применении ретинол может стимулировать выработку коллагена, делая кожу менее тонкой.

Однако, нужно быть осторожными, ведь некоторые кремы с ретинолом могут вызвать высыхание кожи.

Гиалуроновая кислота

Полость под глазами также может усугубить темные круги. Здесь проблема заключается в недостатке объема, поэтому стоит искать увлажняющий продукт, который содержит такой ингредиент, как гиалуроновая кислота.

Дерматолог Джошуа Цайхнер объяснила, что гиалуроновая кислота также может помочь подтянуть кожу, чтобы скрыть кровеносные сосуды, которые могут придавать синеватый вид области под глазами.

Массаж лица

Массаж лица может помочь уменьшить синяки под глазами. Массаж с помощью ролика со льдом, гуа-ша или просто пальцами может помочь переместить застоявшуюся лимфатическую жидкость и улучшить здоровый кровоток.

Крем с кофеином

Кофеин является очень эффективным ингредиентом для осветления кожи. Темные круги возникают из-за отечности под глазами, потери объема, гиперпигментации и видимости кровеносных сосудов в зоне под глазами.

Следует искать крем под глаза, содержащий кофеин, который также может помочь справиться с отеками под глазами.

Кремы с пептидами

Использование средств по уходу за кожей с пептидами может помочь питать кожу. Поскольку кожа вокруг глаз тонкая, кремы для век, содержащие пептиды, могут помочь укрепить кожу.

Витамин С и полифенолы также являются отличными компонентами крема под глазами.