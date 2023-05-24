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Дерматолог розповіла, що робити, якщо ви травмували родимку: безпечний алгоритм дій

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Середа 24 травня 2023 09:12
Дерматолог розповіла, що робити, якщо ви травмували родимку: безпечний алгоритм дій Що робити, якщо травмували родимку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Родимка - це вроджене або набуте доброякісне утворення на шкірі у вигляді пігментної плями. Вони не несуть ніякої загрози, проте з родимками варто бути обережними, щоб не пошкодити їх.

Проте що ж робити у випадку травмування родимки, розповіла дерматолог Світлана Дячук на своїй сторінці в Instagram.

Як поводитися з родимками

Насамперед не варто панікувати через травмування. Лікар наголошує, що це ніколи не призводить до переродження родимки або значної кровотечі.

У цьому випадку важливо також розрізняти, що саме ви травмували. Часто буває так, що людина може хворіти на рак шкіри, травмувати ці новоутворення та навіть не здогадуватися про це.

"Травмуєш родимку - загоїться без наслідків. Травмуєш рак шкіри - він раком і залишиться, метастазує і вбиває людину", - пояснює лікар.

Тому щоб дізнатися, що саме ви травмували, зверніться до лікаря, щоб зробити дерматоскопію.

Як обробляти травмовану родимку

Дотримуйтеся такого алгоритму дій:

  1. Не обробляйте зеленкою або йодом.
  2. Обробіть антисептиком без спирту та йоду. Ним може стати Хлоргексидин або Октенісепт.
  3. Якщо рана кровоточить, затисніть її пальцем на 10 хвилин.
  4. Якщо є необхідність, заклейте після обробки пластиром.
  5. Після надання собі першої допомоги зверніться за консультацією лікаря, щоб виключити фактори ризику.

Дерматолог розповіла, що робити, якщо ви травмували родимку: безпечний алгоритм дій

Раніше ми розповідали, як самостійно перевірити родимку на розвиток раку.

Читайте також, які народні прикмети про родимки ви раніше могли не знати.

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