Дерматолог розповіла, що робити, якщо ви травмували родимку: безпечний алгоритм дій
Родимка - це вроджене або набуте доброякісне утворення на шкірі у вигляді пігментної плями. Вони не несуть ніякої загрози, проте з родимками варто бути обережними, щоб не пошкодити їх.
Проте що ж робити у випадку травмування родимки, розповіла дерматолог Світлана Дячук на своїй сторінці в Instagram.
Як поводитися з родимками
Насамперед не варто панікувати через травмування. Лікар наголошує, що це ніколи не призводить до переродження родимки або значної кровотечі.
У цьому випадку важливо також розрізняти, що саме ви травмували. Часто буває так, що людина може хворіти на рак шкіри, травмувати ці новоутворення та навіть не здогадуватися про це.
"Травмуєш родимку - загоїться без наслідків. Травмуєш рак шкіри - він раком і залишиться, метастазує і вбиває людину", - пояснює лікар.
Тому щоб дізнатися, що саме ви травмували, зверніться до лікаря, щоб зробити дерматоскопію.
Як обробляти травмовану родимку
Дотримуйтеся такого алгоритму дій:
- Не обробляйте зеленкою або йодом.
- Обробіть антисептиком без спирту та йоду. Ним може стати Хлоргексидин або Октенісепт.
- Якщо рана кровоточить, затисніть її пальцем на 10 хвилин.
- Якщо є необхідність, заклейте після обробки пластиром.
- Після надання собі першої допомоги зверніться за консультацією лікаря, щоб виключити фактори ризику.
Раніше ми розповідали, як самостійно перевірити родимку на розвиток раку.
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